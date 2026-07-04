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मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी का संजू सैमसन ने बढ़ाया हौसला, VIDEO में देखें दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी का प्रैक्टिस के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों प्लेयर एक दूसरे से अच्छे से मिल रहे हैं और संजू सैमसन 15 वर्षीय वंडर बॉय का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं।

मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी का संजू सैमसन ने बढ़ाया हौसला, VIDEO में देखें दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग

भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वह पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला खेल रही है। पहला मैच बारिश के कारण बिना किसी नतीजे के एक जुलाई को समाप्त हुआ था, अब दूसरा मुकाबला आज 4 जुलाई शनिवार को मैनचेस्टर में भारतीय समय अनुसार शाम सात बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में भी 15 वर्षीय यंगस्टर वैभव सूर्यवंशी के खेलने की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने मैच की पूर्व संध्या पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक और संजू को वैभव के ऊपर तरजीह देने की बात कही है।

संजू सैमसन ने बढ़ाया वैभव का हौसला

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में डेब्यू कराने के लिए हर कोई उत्सुक है। वैभव किसकी जगह खेलेंगे यह एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब लोग आसानी से संजू सैमसन ढूढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली तीन पारियों में संजू के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। ऐसे में संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के बीच एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। हालांकि, यह प्रतिस्पर्धा कोई टॉक्सिक कॉम्पटिशन की तरह नहीं है, बल्कि बहुत हेल्दी दिखाई दे रही है, जिसका सबूत प्रैक्टिस के दौरान संजू और वैभव के मिलने का एक वीडियो पेश करता है। इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन अच्छे अंदाज में मिलते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच कोई मनमुटाव उनके शारीरिक हाव-भाव से नजर नहीं आ रहा है। इसके उलट संजू सैसमन सीनियर खिलाड़ी होने के नाते वैभव से ना सिर्फ मिलते हैं, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं।

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं दोनों प्लेयर

यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की मांग चारों तरफ तेज हो रही है। ऐसे में यह वीडियो एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा का संकेत करता है। संजू और वैभव के बीच दिख रही बॉन्डिंग उनके पुराने संबंधों को भी दर्शाती है। दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहे हैं। खास बात यह है कि वैभव को साल 2025 में तभी मौका मिला था जब संजू सैमसन चोटिल हुए थे और उसके बाद वैभव ने बीते दो सालों में क्या किया है सभी क्रिकेट फैंस जानते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने दोनों आईपीएल सीजन में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 2026 में तो उन्होंने ना सिर्फ ऑरेंज कैप जीती बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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