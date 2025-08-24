संजू सैमसन ने छोड़ दी टॉप ऑर्डर की आस, एशिया कप 2025 से पहले करने लगे इस चीज की तैयारी

शायद संजू सैमसन ने टीम इंडिया में टॉप ऑर्डर की आस खो दी है, क्योंकि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ कर दिया है कि सैमसन अब ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल की एंट्री टीम में बतौर ओपनर हो चुकी है।

T20 World Cup 2024 के बाद से ज्यादातर मैचों में संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की है। पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में संजू सैमसन ने तीन शतक भी लगाए हैं। हालांकि, बाकी की पारियां उतनी अच्छी नहीं रहीं, लेकिन फिर भी वे ओपनर के सबसे बड़े दावेदारों में शामिल हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट, सिलेक्टर और कप्तान की सोच अलग है। यही कारण है कि टी20 एशिया कप 2025 के स्क्वॉड में संजू सैमसन का नाम तो है, लेकिन वे ओपन नहीं करेंगे।

दरअसल, एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान करते हुए चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने जानकारी दी कि संजू सैमसन तभी ओपन कर रहे थे, जब शुभमन गिल उपलब्ध नहीं थे। शुभमन गिल की अब टी20 टीम में वापसी हो गई है और वे उपकप्तान भी हैं तो ऐसे में संजू सैमसन को ओपनिंग का स्लॉट छोड़ना होगा। इस स्थिति में होगा कि ये सिर्फ एक ही स्लॉट बैटिंग ऑर्डर में बचता है, जो कि नंबर 6 का है, क्योंकि ओपनिंग के तौर पर अभिषेक और गिल नजर आएंगे। नंबर 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर सूर्यकुमार यादव और पांच पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे।