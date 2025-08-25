संजू सैमसन ने उड़ाई शुभमन गिल की नींद, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को भी मिला करारा जवाब

संजू सैमसन ने 42 गेंदों में केपीएल में तूफानी सेंचुरी जड़कर अजीत अगरकर को अपने बल्ले से करारा जवाब दिया है, जिन्होंने ये बयान दिया था कि वे शुभमन गिल की अनुपस्थिति में टीम इंडिया की ओपनिंग कर रहे थे।

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने आगामी टी20 एशिया कप 2025 से ठीक पहले अपने बल्ले से एक बड़ा संदेश टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और उपकप्तान शुभमन गिल को दिया है। केरल क्रिकेट लीग (KCL) में अपनी टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 42 गेंदों में एक तूफानी शतक जड़ा। यह शतक एक ऐसे समय में आया है, जब टीम इंडिया में उनके स्थान और बल्लेबाजी क्रम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं।

सैमसन ने 51 गेंदों में 121 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को 237 रनों के विशाल लक्ष्य के करीब ले गए। थिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में संजू सैमसन ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली, जो उन्होंने इस सीजन में पहली बार की। इससे पहले वे मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक फिनिशर के तौर पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अजीत अगरकर ने साफ बोल दिया था कि सैमसन के लिए अब ओपनर के तौर पर जगह नहीं है।

संजू सैमसन ने नंबर 6 पर खेलकर खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन वे फेल रहे। ऐसे में वह ओपनर के तौर पर लौटे और 14 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 121 रनों की तूफानी पारी खेली। महज 16 गेंदों में अर्धशतक और 42 गेंदों में उन्होंने शतक पूरा किया। सैमसन की इसी पारी की बदौलत उनकी टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत मिली। हालांकि, वे पारी के अंतिम ओवर में आउट हो गए, लेकिन मुहम्मद आशिक ने 18 गेंदों में नाबाद 45 रनों की पारी खेलकर टीम को यादगार जीत दिलाई।