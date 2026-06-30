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संजू- तिलक बाहर, रोहित- विराट अंदर, रॉबिन उथप्पा ने बनाई इंडिया की ऑल टाइम टी-20I इलेवन

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में अपनी ऑल टाइम इंडिया की टी-20 इलेवन चयनित की है। इसमें भारत के 11 सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने अनुसार उन्होंने टीम में शामिल किया है। देखिए उनकी टीम में कौन- कौन हैं।

संजू- तिलक बाहर, रोहित- विराट अंदर, रॉबिन उथप्पा ने बनाई इंडिया की ऑल टाइम टी-20I इलेवन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में अपनी ऑल टाइम इंडिया की टी-20 इलेवन चयनित की है। इसमें भारत के 11 सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने अनुसार उन्होंने टीम में शामिल किया है। रॉबिन उथप्पा ने अपनी टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी तीनों ही खिलाड़ियों को जगह दी है। साथ ही कुछ युवा खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया है। गेंदबाजी यूनिट में बुमराह के अलावा कौन-कौन हैं, आइए उथप्पा की ऑल टाइम इंडिया टी-20 इलेवन देखते हैं।

रॉबिन उथप्पा ने अपनी टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा को रखा है। नंबर तीन पर उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में किंग के नाम से मशहूर विराट कोहली को रखा है। नंबर चार पर उथप्पा ने अपनी टीम में युवराज सिंह को जगह दी है। पांचवें नंबर पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उन्होंने टीम में धोनी को शामिल किया है। नंबर 6 पर उथप्पा के अनुसार सुरेश रैना बेहतरीन खिलाड़ी हैं और नंबर 7 पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल किया है। उथप्पा ने अपनी टीम में 8वें नंबर के लिए अक्षर पटेल को चयनित किया है। 9वें नंबर पर एक विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में उन्होंने युजवेंद्र चहल को शामिल किया है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौपी है।

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रॉबिन उथप्पा की ऑल टाइम टी-20 इलेवन कुछ इस प्रकार है-

रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

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रॉबिन उथप्पा की प्लेइंग XI को देखकर लोग अपनी तरह- तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। क्योंकि इसमें नंबर चार के लिए नए जमाने के प्लेयरों में सूर्यकुमार यादव को भी कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि, युवराज सिंह की महानता को देखते हुए सूर्या को टीम में ना रखना भी सही फैसला साबित होता है। इसके अलावा उथप्पा ने बहुत ही संतुलित टीम बनाई है, जिसमें दो बड़े ऑलराउंडर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या हैं। उसके बाद सुरेश रैना और युवराज सिंह भी अपनी बल्लेबाजी के साथ- साथ गेंदबाजी के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। बुमराह, अर्शदीप जैसे गेंदबाज किसी भी बैटिंग लाइन को खस्ताहाल कर सकते हैं। विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में उथप्पा ने कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को चुना है। बल्लेबाजी बेहद शानदार लग रही है। कुल मिलाकर उथप्पा ने एक शानदार टीम बनाई है। इस टीम में नए खिलाड़ियों जैसे तिलक वर्मा और संजू सैमसन के लिए रॉबिन उथप्पा ने कोई जगह नहीं छोड़ी है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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