Sanjiv Goenka says When I invested 900m dollars to buy an IPL team the entire world thought I was mad LSG जब मैंने IPL टीम खरीदी तो पूरी दुनिया को लगा मैं पागल हूं...संजीव गोयनका ने क्यों दिया ये बयान?, Cricket Hindi News - Hindustan
जब मैंने IPL टीम खरीदी तो पूरी दुनिया को लगा मैं पागल हूं...संजीव गोयनका ने क्यों दिया ये बयान?

लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने कहा है कि जब मैंने आईपीएल टीम खरीदने के लिए 900 मिलियन डॉलर इनवेस्ट किए तो पूरी दुनिया को लगा कि मैं पागल हूं, लेकिन अब इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 07:55 AM
आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी को जब आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा था तो यह टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी, जिसकी वैल्यूएशन उस समय 900 मिलियन डॉलर थी। इतनी बड़ी कीमत पर एक टीम को खरीदने के लिए आरपीएसजी ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका की खूब आलोचना हुई। वह पहले से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, लेकिन इतना बड़ी इनवेस्टमेंट उनकी तरफ से पहली बार किया गया था। इसके बारे में संजीव गोयनका ने बताया है कि जब उन्होंने आईपीएल टीम खरीदी तो पूरी दुनिया को लगा कि ये पागलपन है, लेकिन अब इस टीम की वैल्यूएशन दो गुने के करीब पहुंच रही है।

एलएसजी के ओनर और आरपीएसजी समूह के चेयरमैन संजीव गोयनका ने बीबीसी स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में कहा, "जब मैंने एक आईपीएल टीम (लखनऊ सुपर जायंट्स) खरीदने के लिए 900 मिलियन डॉलर का निवेश किया, तो पूरी दुनिया को लगा कि मैं पागल हो गया हूं। साढ़े तीन साल में, इसकी कीमत शायद 1.5 बिलियन डॉलर हो गई है। आईपीएल एक बेजोड़ लीग है, लेकिन द हंड्रेड का विकास जारी रहेगा र हमें विश्वास है कि यह लीग बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी।" द हंड्रेड लीग का मौजूदा सीजन इंग्लैंड में जारी है।

ये भी पढ़ें:हार नई, बहाना वही...पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने फिर बताया गेंदबाजों को गुनहगार

आरपीएसजी ग्रुप ने द हंड्रेड लीग की मैनचेस्टर ऑरजिनल्स फ्रेंचाइजी की 70 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। ईसीबी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कितनी वैल्यूएशन पर गोयनका ने टीम खरीदी है। आधिकारिक बयान में संजीव गोयनका ने तब कहा था, "मेरे लिए, क्रिकेट का अर्थ है एक ऐसे समाज की पहचान करना, उससे संवाद करना और उसका निर्माण करना जो केवल क्रिकेट ही नहीं है, बल्कि क्रिकेट से परे है, जो लोगों को करियर और युवाओं को अवसर प्रदान करता है और लोगों को खेल के प्रति समान रुचि और जुनून के साथ एकजुट करता है।"