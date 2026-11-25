वैभव सूर्यवंशी की डबल सेंचुरी के बावजूद संजय मांजरेकर को ये टेंशन; बोले- उसने जो किया, एक बार फिर…
वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक डबल सेंचुरी के बावजूद संजय मांजरेकर एक बात को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। वैभव ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में यादगार पारी खेली और इंडिया ए को सेमीफाइनल में पहुंचाया।
युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया ए के लिए ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोका। उन्होंने यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन बनाए, जिसमें सात चौके और 28 छक्के शामिल हैं। भारत ने कतर के मैदान पर 250 रन का लक्ष्य 14.2 ओवर में हासिल किया। 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाकर सुर्खियों में हैं। भारत के पूर्व बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने सूर्यवंशी की यादगार पारी की तारीफ की है लेकिन उन्हें एक टेंशन भी है। सूर्यवंशी के डबल सेंचुरी के बावजूद मांजरेकर ने सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच बढ़ते असंतुलन पर चिंता जताई है।
'उसने जो किया, एक बार फिर…'
मांजरेकर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''वैभव में कुछ खास बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसने जो किया, वह एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट कितने हास्यास्पद स्तर पर पहुंच चुका है। यह सोचना एक भ्रम है कि फैंस यही चाहते हैं। यह बैट और बॉल दोनों का खेल है। सिर्फ बैट का नहीं है।'' बता दें कि सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ मैच में सिर्फ 28 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। यह लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी है। उन्होंने लिस्ट-ए में सबसे तेज डबल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पहली बार किसी प्लेयर ने लिस्ट-ए वनडे क्रिकेट में 100 से कम गेंदों में दोहरा शतक जमाया।
सूर्यवंशी ने इस तरह दूर की खामियां
भारतीय क्रिकेट के 'वंडर ब्वॉय' वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि रिकॉर्डतोड़ दोहरे शतक से पहले अपने आदर्श युवराज सिंह से फोन पर 30 मिनट की बातचीत से उन्हें अपनी बल्लेबाजी की तकनीकी खामियों को दूर करके फिर से फोकस करने में मदद मिली। सूर्यवंशी ने कहा कि पिछले दो मैचों में औसत प्रदर्शन से उनका फोकस भटक गया था लेकिन युवराज सिंह से बात करने के बाद सब सही हो गया। उन्होंने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, ''मैंने करीब आधे घंटे तक युवराज सिंह सर से बात की। उन्होंने बल्लेबाजी के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं कुछ चीजों को लेकर चिंतित था और मैंने उनसे खुलकर बात की कि मुझे ये दिक्कत आ रही है।''
'मेरा फोकस थोड़ा हट गया था लेकिन…'
उन्होंने कहा, ''करीब आधे घंटे तक उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। उन्होंने यही कहा कि अगर मैं 20 गेंद खेल गया तो स्कोर बहुत अलग होगा । उन्होंने तकनीकी चीजों के बारे में भी बताया जिससे काफी मदद मिली।'' सूर्यवंशी ने कहा कि विकेट बल्लेबाजों की मददगार थी और कुछ गलतियों को नहीं दोहराकर उन्होंने अपनी लय हासिल कर ली। उन्होंने कहा ,'' मैने कुछ गेंदों को ध्यान से देखा और गेंद बल्ले पर आराम से आ रही थी जिसके बाद मैने अपना स्वाभाविक खेल दिखाया।'' उन्होंने कहा, '' यह आसान नहीं था। मैं अपने पिछले घरेलू मैच में भी रन नहीं बना सका था। मेरा फोकस थोड़ा हट गया था लेकिन फिर मैने अपने आदर्श युवी सर से बात की। उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे ध्यान से सुना और उस पर अमल किया।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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