चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट पर संजय मांजरेकर का बड़ा दावा, कहा- अगर वो इंग्लैंड जाते तो...

संजय मांजरेकर ने कहा है कि चेतेश्वर पुजारा का करियर बहुत आसान नहीं था। अपने करियर में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। पुजारा ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ प्रोफेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले चेतेश्वर पुजारा को लेकर बात की। मांजरेकर ने कहा है कि उन्होंने अपने करियर में बहुत संघर्ष किया। 2023 में टेस्ट टीम से बाहर किए गए चेतेश्वर पुजारा डोमेस्टिक क्रिकेट में दो सीजन खेले, लेकिन फिर भी उनकी वापसी नहीं हुई तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ प्रोफेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। अब मांजरेकर ने उनके रिटायरमेंट के बाद कहा कि यदि पुजारा हाल ही में समाप्त हुई सीरीज के लिए इंग्लैंड गए होते तो मेजबान टीम के गेंदबाजों की स्थिति और क्वालिटी को देखते हुए वे तिहरा शतक बना सकते थे।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में चेतेश्वर पुजारा को लेकर संजय मांजरेकर ने कहा, "अगर वह (चेतेश्वर पुजारा) इस बार इंग्लैंड गए होते, तो इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण जिस तरह का था, उस सीरीज में जो पिचें थीं, पुजारा, इस स्तर पर भी, 300 रन बना सकते थे।" पुजारा ने 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और इसके बाद से 103 टेस्ट मैचों में वे खेले। 5 वनडे भी वे खेले, लेकिन करीब 50 रन ही उनमें बना सके। टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा के नाम 7,195 रन हैं। उनका औसत 46 से ज्यादा का है।