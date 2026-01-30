असली वर्ल्ड कप तो एक ही है 50 ओवर वाला, टी-20 तो बस...., संजय माजरेकर का बयान
टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के शुरू होने में अब केवल आठ दिन बचे हैं, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर संजय माजरेकर का मानना है कि इस टूर्नामेंट को वह महत्व या दर्जा नहीं मिलना चाहिए जो पारंपरिक 50 ओवर के विश्व कप को मिलता है। माजरेकर, जो खुद 1992 और 1996 के वनडे विश्व कप का हिस्सा रह चुके हैं, का तर्क है कि 'क्रिकेट वर्ल्ड कप' कहलाने का हकदार केवल वनडे प्रारूप ही है। उनके अनुसार, टी20 विश्व कप का हर दो साल में आयोजित होना इसकी गरिमा को कम करता है। वनडे विश्व कप चार साल के लंबे अंतराल के बाद आता है, जो इसे खेल का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन बनाता है।
माजरेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से साझा किया। उन्होंने टूर्नामेंट के नाम को भी इसके मूल रूप में बदलने की वकालत की। उन्होंने अपने बयान में कहा: "मेरे लिए, 'क्रिकेट वर्ल्ड कप' हमेशा 50 ओवरों का वर्ल्ड कप ही रहेगा। हर दो साल में आयोजित होने वाले टी20 संस्करण को वह दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए जो 4 साल में एक बार आने वाले वर्ल्ड कप को मिलता है। मैं इसके लिए पुराने नाम - द वर्ल्ड टी20 (The WorldT20) को ही प्राथमिकता देता हूं।" गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट को पहले छह संस्करणों (2007-2016) तक 'वर्ल्ड टी20' ही कहा जाता था, जिसे 2021 के संस्करण के बाद बदलकर 'टी20 वर्ल्ड कप' कर दिया गया था।
संजय माजरेकर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वनडे (ODI) प्रारूप अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2027 का आयोजन आखिरी वनडे विश्व कप हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि माजरेकर की यह भावना पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के विचारों से भी मेल खाती है। रोहित शर्मा ने भी हमेशा 50 ओवर के विश्व कप को 'अल्टीमेट प्राइज' यानी सर्वोच्च पुरस्कार माना है। रोहित के अनुसार, वह बचपन से इसी प्रारूप को देखते हुए बड़े हुए हैं और इसके लिए उन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत की थी। यही कारण है कि 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल में मिली हार आज भी एक गहरा जख्म है, क्योंकि वह उस सपने को पूरा करने के सबसे करीब थे जिसे उन्होंने बचपन से संजोया था।