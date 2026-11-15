संजय मांजरेकर ने पाकिस्तान टीम को बताया कमजोर, कहा- आक्रामकता दिखानी है तो बराबर की टीमों को निशाना बनाएं
संजय मांजरेकर ने पाकिस्तान को कमजोर टीम बताया है। उनका मानना है कि भारत को अपनी आक्रामकता ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ दिखानी चाहिए।
भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक विकेट से मिली रोमांचक जीत के बाद भारतीय अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों के जश्न पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ियों को मैदान पर आक्रामकता दिखानी है तो उन्हें 'अपने बराबर की टीमों' के खिलाफ ऐसा करना चाहिए। भारत ने आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के नौ विकेट पर 337 रन के जवाब में एक विकेट शेष रहते जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। हालांकि जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न पर मांजरेकर ने सोशल मीडिया के जरिए तीखी प्रतिक्रिया दी।
संजय ने एक्स पर किया पोस्ट
पूर्व क्रिकेटर मांजरेकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पाकिस्तान को 'आसान और कमजोर निशाना' बताते हुए सुझाव दिया कि भारत को अपनी आक्रामकता ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ दिखानी चाहिए। उन्होंने पोस्ट किया, ''अगर भारतीय क्रिकेटरों को मैदान पर 'आक्रामकता' दिखानी है तो अब उसे अपने बराबर की टीमों को चुनना चाहिए। पाकिस्तान अब आसान और कमजोर निशाना है। मेरा सुझाव ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड हैं...।''
भारत की जीत में निचले क्रम के बल्लेबाजों का अहम योगदान रहा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 42वें ओवर में 252 रन पर आठ विकेट गंवाकर मुश्किल में फंस गई थी। इसके बाद मनल चौहान और मोहित उल्वा ने नौवें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी कर टीम की उम्मीदें जिंदा रखीं। मनल ने 32 गेंद पर 47 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद भारत को 36 रन की जरूरत थी मोहित का 11वें नंबर के बल्लेबाज सी वेंकट ने अच्छा साथ दिया। वेंकट आठ गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। मोहित ने लेग स्पिनर अहमद हुसैन की गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑफ पर चौका जड़कर भारत को यादगार जीत दिलाई।
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने फाइनल में 58 रन बनाए। इस प्रदर्शन से खुश सहवाग ने पूरी टीम के जुझारूपन की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ''क्या मुकाबला था। क्या शानदार अंत हुआ। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए जबर्दस्त हौसले की जरूरत होती है। ''
उन्होंने लिखा, ''लक्ष्य रायचंदानी के 80 रन, आर्यवीर के 58 रन और फिर जब हमें चमत्कार की जरूरत थी, तब मनल चौहान और मोहित उल्वा का कमाल। यह अविश्वसनीय जीत है। इन युवा चैंपियनों पर गर्व है। ‘’
आर्यवीर को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी युवा बल्लेबाजों के निरंतर अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने लिखा, ''भारतीय अंडर-19 टीम को बहुत-बहुत बधाई। शानदार प्रदर्शन। युवा सहवाग ने पूरे टूर्नामेंट में क्या कमाल किया। टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। वीरू को अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा। ''
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