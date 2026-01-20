संजय बांगर ने चुनी ऑल टाइम टी-20 प्लेइंग XI, कोहली को बनाया कप्तान; धोनी-रोहित बाहर

Cricket Logo
संक्षेप:

टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने भारत की ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बांगर ने अपनी इस टीम में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है।

Jan 20, 2026 09:01 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने भारत की ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बांगर ने अपनी इस टीम में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है। रोहित भारत की ओर से इस फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन बांगर ने उनके बजाय विराट कोहली को अपनी टीम का कप्तान बनाया है। गौरतलब है कि कोहली अंतरराष्ट्रीय टी20 में रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं।

बांगर ने अपनी टीम में टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को केवल एक मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में शामिल किया है। विकेटकीपर की भूमिका के लिए उन्होंने केएल राहुल पर भरोसा जताया है, जो काफी समय से टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। एक और बड़ा और चौंकाने वाला फैसला हार्दिक पांड्या को बाहर रखना रहा है। बांगर ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक की जगह शिवम दुबे को ऑलराउंडर के तौर पर अपनी ऑल टाइम इलेवन में जगह दी है।

गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो बांगर ने स्पिन विभाग में 'कुलचा' यानी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी को चुना है। तेज गेंदबाजी विभाग में उन्होंने मोहम्मद शमी और आशीष नेहरा के अनुभव को प्राथमिकता दी है, जबकि दीपक चाहर को भी टीम में शामिल किया है। टीम के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देने के लिए दिग्गज युवराज सिंह को भी स्थान मिला है, जबकि ओपनिंग की जिम्मेदारी कप्तान विराट कोहली के साथ शुभमन गिल को सौंपी गई है।

संजय बांगर की ऑल टाइम टी-20 प्लेइंग इलेवन (All Time T20 Playing XI)

विराट कोहली (कप्तान), शुभमन गिल, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, शिवम दुबे, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, आशीष नेहरा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल।

यह टीम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें एमएस धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नामों को जगह नहीं मिली है। संजय बांगर द्वारा चुनी गई टीम में महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा जैसे बड़े महारथियों को टीम में ना रखने से सोशल मीडिया पर फैंस दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ लोग पूर्व क्रिकेटर और कोच के फैसले को सही बता रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग उनके इस फैसले को सही नहीं मान रहे हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
