टी20 विश्व कप सुपर-8 में कौन होंगे भारत के सबसे बड़े हथियार, संजय बांगर ने गिनाए तीन नाम
संजय बांगर ने कहा है कि भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आना अभी बाकी है। उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन सुपर-8 में अहम भूमिका निभाएंगे।
भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में जगह बना चुकी है। टीम का पहला मुकाबला रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा, जोकि टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर का मानना है ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम भले ही उम्मीद के मुताबिक खेल नहीं दिखा सकी है लेकिन उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी बाकी है। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीते हैं। टीम ने अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की है।
संजय बांगलर ने जियो स्टार के शो में कहा, ''अच्छी बात यह है कि उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी बाकी है। एक और सकारात्मक पहलू यह है कि सभी खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिल चुका है, जो टूर्नामेंट के बाद के चरणों में किसी चोट की स्थिति में बहुत फायदेमंद साबित होगा। सभी खिलाड़ी मैच-रेडी हैं। अगर वह एक विभाग में सुधार करना चाहेंगे तो वो कैचिंग होगा। क्योंकि हमने पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ कैच ड्रॉप होते देखा है।
पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर का मानना है कि सुपर-8 में भारत के लिए तीन खिलाड़ी काफी महत्वपूर्ण होने वाला हैं। उन्होंने कहा, ''यहां से तीन खिलाड़ी टी20 विश्व कप में भारत के लिए काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और ये सभी फॉर्म में हैं। मुझे लगता है अभिषेक के खराब फॉर्म को देखते हुए ईशान किशन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ईशान किशन पर दमदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इसलिए वह पहले खिलाड़ी हैं। दूसरे खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव हैं, उन्होंने लगातार मैचों में स्थिति के अनुसार रन बनाए हैं। तीसरे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह हैं, क्योंकि सब इस भारतीय टीम में स्पिन की मजबूती के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है बुमराह बड़े मैचों में अहम होंगे।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी