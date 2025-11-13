Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sania Mirza says Even before Izhaan was born I was being asked if he is going to be playing cricket or Tennis
सानिया मिर्जा की छलकी ममता, बोलीं- जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तब तक लोग सवाल पूछने लगे थे कि…

Thu, 13 Nov 2025 10:11 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पैरेंटिंग आसान नहीं है, अगर आप सिलेब्रेटी पैरेंट हैं तो आपके लिए तो यह और भी कठिन हो जाएगा। जब तक आप घर पर तब तक आप खुद को सहज महसूस पाते हैं, जैसे ही आप पब्लिक प्लेस में होते हैं तो आपके फैंस, आपके चाहन वाले और फिर पैपराजी से घिर जाते हैं। दर्जनों कैमरे आपको कैद करने की कोशिश करते हैं। पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इस बात को अच्छे से समझती हैं। आज, उनके और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के बेटे इजहान मिर्जा मलिक की उम्र 7 साल ही है, लेकिन वह पहले ही उससे बात कर चुकी हैं कि उसको किस तरह का दबाव झेलना है।

न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में सानिया मिर्जा ने कहा, “इजहान का जन्म एक उच्च उपलब्धि वाले परिवार में हुआ है। लोगों की नजरें लगातार उस पर टिकी रहती हैं। उसके जन्म से पहले ही मुझसे पूछा जा रहा था कि वह क्रिकेट खेलेगा या टेनिस। मैं समझ सकती हूं कि यह सवाल क्यों उठ रहा है। मुझे पता है कि इरादा बुरा नहीं है, लेकिन यह हास्यास्पद है कि जो व्यक्ति अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है, उससे दो खेलों में से एक चुनने की उम्मीद की जा रही है और यह सवाल लंबे समय तक उसके सफर का हिस्सा रहेगा।”

इजहान फुटबॉल खेलता है, लेकिन सानिया ने यह सुनिश्चित किया कि उसे सिर्फ इसलिए कोई खेल खेलने की जरूरत न महसूस हो, क्योंकि उसके माता-पिता भी प्लेयर रहे हैं। सानिया ने बताया, “मैंने उसे पहले ही बैठाकर दुनिया के उस दबाव के बारे में बात कर ली है जो उस पर आने वाला है। मैंने उसे समझाया है कि हारना ठीक है और अगर वह नहीं चाहता तो कोई खेल नहीं खेलना भी ठीक है। सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी मां हूं, लोग उससे खेलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है।”

सामान्य बचपन नहीं मिलेगा इजहान को

सानिया जानती हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की हो, लेकिन इजहान एक सामान्य बचपन नहीं जी पाएगा। उन्होंने कहा, "माता-पिता होने के नाते, हमें उसकी रक्षा करनी होगी और जितना हो सके उसकी ज़िंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश करनी होगी। हालांकि, मुझे यह समझना होगा कि मैं उसे पूरी तरह से सामान्य नहीं बना सकती। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि जिस माहौल में वह जी रहा है, वह सामान्य नहीं है। मैं इनकार नहीं कर सकती और यह नहीं कह सकती कि वह एक सामान्य बच्चा है। वह एक सामान्य परिवार में पैदा नहीं हुआ है। अगर मैं इस बात से इनकार करूंगी, तो पेरेंटिंग और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।"

