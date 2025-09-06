भारत का कप्तान बनने का ये क्राइटेरिया नहीं...संदीप शर्मा ने बयां किया खरा सच! सूर्या का दिया उदाहरण

संदीप शर्मा ने कहा कि आईपीएल में किसी टीम की कमान संभालना भारत का कप्तान बनने का क्राइटेरिया नहीं है। 32 वर्षीय गेंदबाज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है। वह भारत के लिए दो टी20 मैच खेल चुके हैं।

तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने एक खरा सच बयां किया है। उन्होंने कहा कि आईपीएल में किसी टीम की बागडोर संभालना भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनने का क्राइटेरिया नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीएल फाइनल में टीम को पहुंचाने से भी कोई भारत की कप्तानी का दावेदार नहीं बनता। उन्होंने सूर्यकुमार यादव का उदाहरण दिया, जो फिलहाल भारतीय टी20 टीम में कप्तान हैं। सूर्या इंडियन प्रीमियर लीग में किसी टीम के कप्तान नहीं हैं। उन्होंने नियमित कप्तान की गैर मौजदूगी में आईपीएल में सिर्फ दो मैचों में मुंबई इंडियंस (एमआई) की कप्तानी की है। संदीप आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का हिस्सा हैं। वह साल 2015 में भारत के लिए दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

संदीप ने क्रिकट्रैकर से कहा, "देखिए, यह बेतुकी बहस है कि एक कप्तान के तौर पर उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। सूर्यकुमार यादव किसी भी फ्रेंचाइजी की कप्तानी नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय टीम का कप्तान बनने का यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। और पिछले तीन सालों से रोहित किसी भी फ्रेंचाइजी की कप्तानी नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी वह भारतीय टी20 टीम के कप्तान थे और अभी वनडे टीम के भी वही कप्तान हैं। और वह टेस्ट समेत तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे। इसलिए आईपीएल में आप जो करते हैं, वो कोई मापदंड नहीं है। आईपीएल बिल्कुल अलग है। यह एक घरेलू लीग है।" संदीप ने साथ ही भारत के एशिया कप स्क्वॉड पर भी अपनी राय रखी।