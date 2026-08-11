Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रोहित से छिन गई कप्तानी, संदीप लामिछाने फिर संभालेंगे वनडे टीम की कमान; कभी लगा था रेपिस्ट का दाग

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नेपाल की वनडे टीम का कप्तान बदल गया है। रोहित पुडेल से कप्तानी छीन ली गई है, जबकि संदीप लामिछाने को कप्तान नियुक्त किया गया है। संदीप पर रेप के आरोप लगे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें उस केस में बरी कर दिया था। 

Sandeep Lamichhane Nepal Cricket Team
संदीप लामिछाने नेपाल क्रिकेट टीम के साथ

नेपाल क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव लीडरशिप में देखने को मिला है। नेपाल की वनडे टीम की कप्तानी रोहित पुडेल से छीन ली गई है, जबकि लेग स्पिनर संदीप लामिछाने को टीम की कमान सौंप दी गई है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी सीएएन ने 14 सदस्यीय टीम का ऐलान मलेशिया में 30 अगस्त से 12 सितंबर तक होने वाले एक एशियाई टूर्नामेंट के लिए किया है। इसी दौरान संघ ने इस बात की जानकारी दी है कि अब से वनडे टीम की कमान संदीप लामिछाने संभालेंगे। एसीसी मेंस प्रीमियर कप में लामिछाने नेपाल की टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे।

ऐसा पहली बार नहीं है जब लामिछाने कप्तानी करेंगे। वे पहले भी कप्तान रहे हैं। ऐसे में यह उनका कप्तान के तौर पर दूसरा कार्यकाल होगा। 2022 में उनको नेपाल क्रिकेट संघ ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि रेप केस से जुड़े एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यहां तक का काठमांडु की कोर्ट ने उन्हें 2023 में रेप केस का दोषी भी पाया था और 8 साल की सजा उनको मिली थी, लेकिन 2024 में उन्हें पाटन हाई कोर्ट ने सबूतों के कमी के चलते बरी कर दिया था। जब संदीप को सस्पेंड किया गया था तो वे व्हाइट बॉल टीम के कप्तान थे। अब दीपेंद्र सिंह ऐरी टी20 क्रिकेट में कप्तान हैं।

ये भी पढ़ें:वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाया वेस्टइंडीज, अब आगे क्या है रास्ता?

नेपाल की टीम टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट में उतनी अच्छी नजर नहीं आई है। हाल ही में उन्हें ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में लगातार चार हार का सामना करना पड़ा, जिससे वे कॉम्पिटिशन में आठ टीमों में सातवें स्थान पर आ गए हैं। लामिछाने इससे पहले 14 ODI मैचों में कप्तानी कर चुके हैं और अब इससे आगे कप्तानी करते नजर आएंगे। वह नेपाल के बॉलिंग अटैक के एक अहम सदस्य हैं, जिन्होंने 77 मैचों में 154 विकेट अब तक चटकाए हैं। एक मैच में 6 विकेट भी वे एक पारी में निकाल चुके हैं। उन्हें IPL, PSL, BBL और CPL जैसे टूर्नामेंट खेलने का भी अनुभव है।

ये भी पढ़ें:पांड्या की ट्रेड को लेकर इन 5 टीमों ने दिखाई दिलचस्पी, मगर MI ने डाला अड़ंगा

अक्टूबर 2025 में, नेपाल क्रिकेट संघ ने संदीप को दो T20I मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्होंने आखिरी मिनट में एक मैच से अपना नाम वापस ले लिया था। फरवरी 2026 में वह T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, जिसमें नेपाल ने चार मैचों में से एक मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड की टीम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कड़ी टक्कर दी थी। आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में जैसे-तैसे इंग्लैंड जीता था।

ACC मेन्स प्रीमियर कप के लिए नेपाल की टीम

संदीप लामिछाने (कप्तान), रोहित पौडेल, आसिफ शेख, अर्जुन कुमल, देव खनाल, दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, ईशान पांडे, गुलशन कुमार झा, शेर मल्ला, ललित नारायण राजबंशी, करण केसी, हेमंत धामी, संदीप जोरा

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Sandeep Lamichhane Nepal Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।