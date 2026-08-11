रोहित से छिन गई कप्तानी, संदीप लामिछाने फिर संभालेंगे वनडे टीम की कमान; कभी लगा था रेपिस्ट का दाग
नेपाल की वनडे टीम का कप्तान बदल गया है। रोहित पुडेल से कप्तानी छीन ली गई है, जबकि संदीप लामिछाने को कप्तान नियुक्त किया गया है। संदीप पर रेप के आरोप लगे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें उस केस में बरी कर दिया था।
नेपाल क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव लीडरशिप में देखने को मिला है। नेपाल की वनडे टीम की कप्तानी रोहित पुडेल से छीन ली गई है, जबकि लेग स्पिनर संदीप लामिछाने को टीम की कमान सौंप दी गई है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी सीएएन ने 14 सदस्यीय टीम का ऐलान मलेशिया में 30 अगस्त से 12 सितंबर तक होने वाले एक एशियाई टूर्नामेंट के लिए किया है। इसी दौरान संघ ने इस बात की जानकारी दी है कि अब से वनडे टीम की कमान संदीप लामिछाने संभालेंगे। एसीसी मेंस प्रीमियर कप में लामिछाने नेपाल की टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे।
ऐसा पहली बार नहीं है जब लामिछाने कप्तानी करेंगे। वे पहले भी कप्तान रहे हैं। ऐसे में यह उनका कप्तान के तौर पर दूसरा कार्यकाल होगा। 2022 में उनको नेपाल क्रिकेट संघ ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि रेप केस से जुड़े एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यहां तक का काठमांडु की कोर्ट ने उन्हें 2023 में रेप केस का दोषी भी पाया था और 8 साल की सजा उनको मिली थी, लेकिन 2024 में उन्हें पाटन हाई कोर्ट ने सबूतों के कमी के चलते बरी कर दिया था। जब संदीप को सस्पेंड किया गया था तो वे व्हाइट बॉल टीम के कप्तान थे। अब दीपेंद्र सिंह ऐरी टी20 क्रिकेट में कप्तान हैं।
नेपाल की टीम टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट में उतनी अच्छी नजर नहीं आई है। हाल ही में उन्हें ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में लगातार चार हार का सामना करना पड़ा, जिससे वे कॉम्पिटिशन में आठ टीमों में सातवें स्थान पर आ गए हैं। लामिछाने इससे पहले 14 ODI मैचों में कप्तानी कर चुके हैं और अब इससे आगे कप्तानी करते नजर आएंगे। वह नेपाल के बॉलिंग अटैक के एक अहम सदस्य हैं, जिन्होंने 77 मैचों में 154 विकेट अब तक चटकाए हैं। एक मैच में 6 विकेट भी वे एक पारी में निकाल चुके हैं। उन्हें IPL, PSL, BBL और CPL जैसे टूर्नामेंट खेलने का भी अनुभव है।
अक्टूबर 2025 में, नेपाल क्रिकेट संघ ने संदीप को दो T20I मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्होंने आखिरी मिनट में एक मैच से अपना नाम वापस ले लिया था। फरवरी 2026 में वह T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, जिसमें नेपाल ने चार मैचों में से एक मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड की टीम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कड़ी टक्कर दी थी। आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में जैसे-तैसे इंग्लैंड जीता था।
ACC मेन्स प्रीमियर कप के लिए नेपाल की टीम
संदीप लामिछाने (कप्तान), रोहित पौडेल, आसिफ शेख, अर्जुन कुमल, देव खनाल, दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, ईशान पांडे, गुलशन कुमार झा, शेर मल्ला, ललित नारायण राजबंशी, करण केसी, हेमंत धामी, संदीप जोरा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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