नेपाल के संदीप लामिछाने ने तोड़ा मिचेल स्टार्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ODI क्रिकेट में मचाया तहलका
नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ODI क्रिकेट में लामिछाने ने सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
नेपाल क्रिकेट टीम के स्पिनर संदीप लामिछाने ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 150 विकेट चटकाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब मिचेल स्टार्क नहीं, बल्कि संदीप लामिछाने के नाम दर्ज हो गया है। संदीप लामिछाने ने यह उपलब्धि स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के दौरान हासिल की, जब उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए और एक नया इतिहास वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लिख दिया। सबसे तेज 150 ODI विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है, जो कि मोहम्मद शमी हैं।
मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 77 मैचों में 150 विकेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल किए थे, लेकिन संदीप लामिछाने ने 73 मैचों में ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है। भले ही यह इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है, लेकिन मिचेल स्टार्क और लामिछाने के विकेटों में काफी अंतर है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने छोटी टीमों के खिलाफ खेले हैं और स्टार्क ने भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ यह विकेट हासिल किए थे।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क ने 2019 में तोड़ा था। उनसे पहले यह विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के सकलेन मुश्ताक के नाम दर्ज था, जिन्होंने 78 मैचों में साल 1998 में 150 विकेट वनडे क्रिकेट में हासिल किए थे। राशिद खान 2022 में उनके करीब पहुंचे थे, लेकिन वे 80 मैचों में 150 वनडे विकेट चटका सके थे। लिस्ट में पांचवें नंबर पर भारत के मोहम्मद शमी शामिल हैं। उन्होंने भी 80 मैचों में 150 ODI विकेट हासिल किए थे। वे भारत के सबसे तेज इस उपलब्धि पर पहुंचने वाले गेंदबाज थे।
सबसे कम मैचों में 150 ODI विकेट
73 मैच - संदीप लामिछाने
77 मैच - मिचेल स्टार्क
78 मैच - सकलेन मुश्ताक
80 मैच - राशिद खान
80 मैच - मोहम्मद शमी
संदीप लामिछाने 18 मई को कीर्तिपुर में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरे। 194 रनों पर नेपाल ने स्कॉटलैंड की टीम को समेट दिया था। इसमें 4 विकेट ललित राजबंशी ने चटकाए थे, जिन्होंने 8 ओवर में 32 रन दिए थे। वहीं, संदीप लामिछाने ने 10 ओवर में 47 रन खर्च किए थे और 3 विकेट अपने नाम किए थे। जॉर्ज मुनसे, ब्रैंडन मैकमुलेन और मैथ्यू क्रॉस जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को संदीप लामिछाने ने चलता किया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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