पाकिस्तान से हारने के बाद सनथ जयसूर्या ने किया हेड कोच का पद छोड़ने का बड़ा फैसला; बोले- समय आ गया है
पाकिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका के हेड कोच सनथ जयसूर्या ने पद छोड़ने का बड़ा फैसला किया है। श्रीलंका के लिए टी20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा। सुपर-8 में टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच सनथ जयसूर्या ने अपने पद से हटने का फैसला किया है। उन्होंने अपने फैसले की घोषणा पाकिस्तान से श्रीलंका की करीबी हार के बाद की। श्रीलंका को अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा, इसी के साथ उनके निराशाजनक कैंपेन का अंत हुआ। हालांकि जयसूर्या ने ऑफिशियली SLC को इस फैसले के बारे में नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि यह वर्ल्ड कप इस रोल में उनका आखिरी काम होगा।
जयसूर्या ने कहा, "मुझे लगा कि यह काम किसी और को देने का समय आ गया है। इसीलिए लगभग दो महीने पहले मैंने इंग्लैंड सीरीज के दौरान कहा था कि मुझे इस काम में ज्यादा समय तक बने रहने की उम्मीद नहीं है। मैंने तब तक यह फैसला कर लिया था। मुझे लगा था कि मैं वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के साथ कोच का पद छोड़ पाऊंगा। मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं चाहता था, और मुझे इस बात का दुख है।"
हालांकि जयसूर्या पद छोड़ रहे है, लेकिन उन्होंने यह कन्फर्म नहीं किया कि वह तुरंत ऐसा करेंगे। श्रीलंका को अफगानिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स का टूर करना है जो 13 मार्च को शुरू होगा (हालांकि मिडिल ईस्ट में दुश्मनी की वजह से अब वह सीरीज़ खतरे में है), जिसके लिए बोर्ड चाहता है कि वह बने रहें।
उन्होंने कहा, "मेरा कॉन्ट्रैक्ट जून तक है। मैंने अभी तक SLC को ऑफिशियली कोई खबर नहीं दी है। उन्हें नहीं पता कि मैं यह भी कहने वाला हूं। मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। अगर वे किसी को [टीम को कोच करने के लिए] ला सकते हैं तो निश्चित रूप से [उन्हें ऐसा करना चाहिए]।"
जयसूर्या ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद श्रीलंका के हेड कोच का पद संभाला। उनकी कई बेहतर उपलब्धियां उनके पहले कुछ महीनों में ही आईं। श्रीलंका ने अगस्त 2024 में भारत के खिलाफ 27 साल में अपनी पहली ODI बाइलेटरल सीरीज जीत दर्ज की, जिसके बाद उसी साल सितंबर में द ओवल में एक टेस्ट जीता, फिर उसके तुरंत बाद न्यूज़ीलैंड को घर पर 2-0 से हराया, वह भी टेस्ट में।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें