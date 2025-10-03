सना मीर ने तोड़ी चुप्पी, ‘आजाद कश्मीर’ वाले विवादित बयान पर बोलीं पूर्व PAK कप्तान- ठेस पहुंचाने का कोई…

सना मीर ने X पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है क्योंकि उनका कोई राजनीतिक बयान देने का इरादा नहीं था। उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर वुमेंस वर्ल्ड कप के दौरान अपने 'आजाद कश्मीर' वाले बयान के चलते विवादों में हैं। आईसीसी से उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाए जाने की मांग चल रही है। इस बीच उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए X पर सफाई दी है। दरअसल, हुआ यूं कि पाकिस्तान वुमेंस वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के मैच के दौरान कमेंट्री कर रहीं सना मीर ने बताया कि क्रिकेटर नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से हैं, हालांकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ कश्मीर कहा था। जिसके बाद उन्होंने अपनी बात पलटी थी। सना मीर की यह गलती फैंस ने पकड़ ली और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा।

सना मीर ने X पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है क्योंकि उनका कोई राजनीतिक बयान देने का इरादा नहीं था।

सना मीर ने लिखा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेलों से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। यह दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका अविश्वसनीय सफर कैसा रहा। यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं। मैंने आज दूसरे क्षेत्रों से आने वाले दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया। कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के तौर पर, हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है, और उनके साहस और दृढ़ता की प्रेरक कहानियों को उजागर करना है। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।