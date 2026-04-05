विराट कोहली समेत इन दिग्गजों की लिस्ट में शुमार हुए समीर रिजवी, पूरी की POTM की हैट्रिक
समीर रिजवी ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 47 गेंदों पर 5 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ नाबाद 70 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 51 गेंदों पर 7 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद के साथ 90 रनों की पारी खेल डाली।
दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी की शुरुआत आईपीएल 2026 में क्या कमाल की रही है। डीसी ने अभी तक इस सीजन दो मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं। दिल्ली की इस धाकड़ परफॉर्मेंस के पीछे का राज ही समीर रिजवी है। रिजवी ने दिल्ली के लिए नंबर-4 पर अपना पहला मैच खेलते हुए लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 47 गेंदों पर 5 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ नाबाद 70 रन बनाए थे। इसी लय को बरकरार रखते हुए उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 51 गेंदों पर 7 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद के साथ 90 रनों की पारी खेल डाली। रिजवी को इन दोनों ही पारियों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
रिजवी पिछले सीजन के आखिरी मैच में भी थे POTM
क्या आप जानते हैं कि समीर रिजवी ने आईपीएल 2025 का आखिरी मैच जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था, उसमें भी वह ही प्लेयर ऑफ द मैच थे?
जी हां, डीसी ने 2025 आईपीएल का आखिरी मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था, उस मैच में रिजवी ने 25 गेंदों पर 58 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
समीर रिजवी ने इसी के साथ लगातार तीन प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतकर हैट्रिक पूरी की। वह आईपीएल के इतिहास में लगातार तीन POTM जीतने वाले 8वें खिलाड़ी बने हैं। 2020 में आखिरी बार ऐसा चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ ने किया था।
जैक कैलिस थे पहले ऐसे खिलाड़ी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए साउथ अफ्रीका के लीजेंड ऑलराउंडर जैक कैलिस आईपीएल में लगातार तीन प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे, उन्होंने यह कारनामा 2010 में किया था। वहीं विराट कोहली आईपीएल 2016 में इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे।
IPL में लगातार तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड
जैक कैलिस (RCB) - 2010
वीरेंद्र सहवाग (DD) - 2012
ग्लेन मैक्सवेल (KXIP) - 2014
एरॉन फिंच (GL) - 2016
विराट कोहली (RCB) - 2016
जोस बटलर (RR) - 2018
ऋतुराज गायकवाड़ (CSK) - 2020
समीर रिज़वी (DC) - 2026
लगातार दो मैचों में दिल्ली कैपिटल्स के जीत के हीरो रहे समीर रिजवी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अभी तक 2 मैचों में उन्होंने 160 रन बना लिए हैं। वह आईपीएल 2026 में 150 रन का आंकड़ा पार करने वाले अभी तक एकमात्र खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि इस पूरे सीजन वह ऐसे ही परफॉर्म करते रहें।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें