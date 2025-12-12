कुछ ही देर टिक सका वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने U19 एशिया कप में मचाया तहलका
भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड कुछ ही देर टिक सका। वे U19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने थे, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने कुछ ही देर बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया।
दुबई में U19 एशिया कप 2025 खेला जा रहा है। पहले दिन दो मुकाबले खेले गए। एक मैच इंडिया और यूएई की टीम के बीच था, जबकि एक अन्य मुकाबला पाकिस्तान और मलेशिया की टीम के बीच था। इंडिया वर्सेस यूएई मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की पारी खेली, जबकि पाकिस्तान वर्सेस मलेशिया मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज ने वैभव सूर्यवंशी से भी बड़ी पारी खेलकर टूर्नामेंट के पहले ही दिन तहलका मचा दिया। समीर मिन्हास एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के छोटे भाई हैं।
मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के ओपनर समीर मिन्हास ने 148 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से 177 रनों की नाबाद पारी खेली। 120 के करीब का स्ट्राइक रेट उनका था। वे इस एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले 95 गेंदों में 9 चौके और 14 छक्कों की मदद से 171 रनों की पारी भारत के वैभव सूर्यवंशी ने खेली। उनका स्ट्राइक रेट 180 का था। दोनों बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट में जमीन-आसमान का अंतर है।
समीर की 177 रनों की पारी अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी पारी साबित हो गई। कुछ ही घंट पहले यह रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किया था। इसके अलावा यूथ ओडीआई क्रिकेट में किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज अंडर 19 वनडे क्रिकेट में इतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाया है। कोई भी बल्लेबाज 160 से भी ज्यादा रन नहीं बना सका है, लेकिन वे अब सभी से आगे निकल गए हैं।
समीर मिन्हास कौन हैं?
समीर, अराफात मिन्हास के छोटे भाई हैं, जो बाएं हाथ के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान U19 टीम के अलावा वे पाकिस्तान के लिए चार T20I मैच भी खेले हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वे पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। वहीं, समीर मिन्हास का पाकिस्तान के लिए ये पहला यूथ ODI मैच था, जिसमें उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वहीं, पाकिस्तान ने इस मैच में 345 रन बनाए थे और मलेशिया की टीम 48 रन पर ढेर हो गई। इस तरह ये मैच पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 297 रनों से जीता।