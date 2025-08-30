Salman Nizar smashes 11 sixes off 12 legal deliveries struck 40 runs off the last over in Kerala Cricket League 2025 केरल क्रिकेट लीग में सलमान ने मचाया तहलका, 12 गेंदों में ठोके 11 छक्के; आखिरी ओवर में जड़े 40 रन, Cricket Hindi News - Hindustan
केरल क्रिकेट लीग में सलमान ने मचाया तहलका, 12 गेंदों में ठोके 11 छक्के; आखिरी ओवर में जड़े 40 रन

कालीकट ग्लोबस्टार के बल्लेबाज सलमान निजार ने शनिवार को अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स के खिलाफ 26 गेंद में 82 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 12 गेंदों में 11 छक्के भी जड़े।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 06:49 PM
सलमान निजार ने शनिवार को केरल क्रिकेट लीग 2025 के 19वें मुकाबले के दौरान विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने कालीकट ग्लोबस्टार के लिए खेलते हुए आखिरी ओवरों में गेंदबाज बासिल थंपी और प्रवीण की जमकर कुटाई की। सलमान निजार ने 26 गेंद में 82 रन की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 12 छक्के लगाए। सलमान की दमदार पारी के दम पर ही कालीकट की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। इसके जवाब में अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स की टीम 19.3 ओवर में 173 रन ही बना सकी।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी कालीकट ग्लोबस्टार टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 12 के स्कोर पर ही सलामी बल्लेबाज पवन का विकेट गंवाया। इसके बाद कप्तान कुन्नुममल 11 रन ही बना सके। अखिर 6 और सुरेश 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कालीकट की टीम ने 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 80 रन बनाए थे। सलमान ने अजिनाश के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 32 रन जोड़े। अजिनाश 50 गेंद में 51 रन बनाकर आउट हुए।

18वें ओवर में सलमान ने तेज गेंदबाज बासिल थंपी के खिलाफ जमकर रन बटोरे। सलमान ने लगातार पांच गेंदों पर छक्के लगाए और फिर अंतिम गेंद पर एक रन लिया। इसके बाद अगले ओवर में प्रवीण के खिलाफ उन्होंने कुल 40 रन बटोरे। इस ओवर में एक नो बॉल और वाइड गेंद डाली गई। सलमान ने इस ओवर में 6 छक्के भी जड़े। कालीकट ग्लोबस्टार ने पारी के आखिरी ओवरों में 40 रन बटोरे।

187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 15 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया। राज 12 रन ही बना सके। रिया 25 रन बनाकर आउट हुए। कृष्णा 18 रन ही बना सके। अनंथा 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब्दुल ने 11 गेंद में 22 रन बनाए। प्रवीण खाता नहीं खोल सके। संजीव 34 रन ही बना सके। कालीकट की ओर से अखिल ने तीन, अफताब और हरिकृष्णन ने 2-2 विकेट लिए।

