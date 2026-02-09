Cricket Logo
इंडिया मैच को लेकर पाकिस्तान टीम में क्या बातचीत हुई? सलमान मिर्जा ने कहा- हमारी तैयारी पूरे…

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से खेलने के सवाल पर पाकिस्तानी गेंदबाज सलमान मिर्जा ने कहा कि टीम सारे मैच खेलने की तैयारी कर रही है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना है।

Feb 09, 2026 08:38 pm ISTMd.Akram कोलंबो, भाषा
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा ने सोमवार को कहा कि टीम पूरा टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने की तैयारी कर रही है और सरकार से अनुमति मिलने पर भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच भी खेलेगी। मेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में मिर्जा से पूछा गया था कि क्या भारत के खिलाफ मैच को लेकर टीम में कोई बातचीत हुई है। मिर्जा ने कहा, ''हम पूरे टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम विरोधी टीम के अनुसार खेलेंगे। फैसला सरकार का होगा और हम वही करेंगे जो हमसे कहा जाएगा।''

उन्होंने कहा, ‘’इस समय फोकस आगामी मैच पर है और हम मैच दर मैच रणनीति बनाएंगे। जहां तक भारत के खिलाफ मैच का सवाल है तो यह सरकार का फैसला होगा। जो सरकार तय करेगी, हम उसके अनुसार खेलेंगे।'' इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक सूत्र ने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने पीसीबी से भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार वापिस लेने का अनुरोध किया है, जिसके बाद पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से यह अनुरोध करेंगे।

दो साल पहले टी20 वर्ल्ड कप में सह मेजबान अमेरिका ने डल्लास में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था। उस हार के बारे में मिर्जा ने कहा, ‘’यह क्रिकेट में अक्सर होता है। वह बीती बात है और हम उससे सीखकर आगे बढ़े हैं। हमारा फोकस अगला मैच है और हम पूरी तैयारी से आए हैं। टी20 क्रिकेट में कोई टीम कमजोर नहीं होती। मैच के दिन जो अच्छा खेले, वह अच्छी टीम है।'' पाकिस्तान और भारत के बीच मैच 15 फरवरी को कोलंबो में निर्धारित है।

श्रीलंका और यूएई बोर्ड ने भी पाकिस्तान से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। पीसीबी सूत्र ने कहा कि अमीनुल ने बांग्लादेश क्रिकेट के प्रति पाकिस्तान द्वारा दिखाई गई एकजुटता की सराहना करते हुए नकवी से बहिष्कार खत्म करने का अनुरोध किया। सूत्र ने कहा कि नकवी संभवतः प्रधानमंत्री से टीम को विश्व कप में भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे। वह प्रधानमंत्री को विशेष रूप से श्रीलंका, यूएई और बांग्लादेश बोर्ड के आग्रह और हाल में हुई बातचीत का ब्योरा देंगे।

