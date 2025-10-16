Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Salman Ali Agha will be removed Shadab Khan can become the captain of Pakistan T20 team

सलमान अली आगा की होगी छुट्टी, शादाब खान बन सकते हैं पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान

संक्षेप: एशिया कप में फाइनल समेत भारत के खिलाफ 3 मैच हारने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की छुट्टी होने वाली है। उनकी जगह पर नया कप्तान बनाने की तैयारी है। अनुभवी ऑलराउंडर शादाब खान पाकिस्तान की टी20 टीम के अगले कप्तान बन सकते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 03:40 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सलमान अली आगा की होगी छुट्टी, शादाब खान बन सकते हैं पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान

पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा पर एशिया कप में फाइनल समेत भारत से तीन मैचों की करारी हार पर गाज गिरने वाली है। अनुभवी ऑलराउंडर शादाब खान को सलमान अली आगा की जगह पाकिस्तान की टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया जा सकता है।

पाकिस्तान की तरफ से अब तक 70 एकदिवसीय और 112 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले चुके शादाब ने इस साल के शुरू में लंदन में अपने कंधे की सर्जरी कराई थी इसके बाद वह खेल से बाहर हैं।

शादाब हालांकि अब फिट हैं और वह अगले महीने वापसी कर सकते हैं। उनकी वापसी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वह सलमान की जगह राष्ट्रीय टी20 कप्तान बन सकते हैं। सर्जरी से पहले वह इस प्रारूप में उप-कप्तान थे।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि शादाब 11 से 15 नवंबर के बीच श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षीय घरेलू श्रृंखला में वापसी करेंगे, क्योंकि उनका रिहैब अच्छा चल रहा है। अगले साल होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें खेल के सबसे छोटे प्रारूप का कप्तान नियुक्त किया जा सकता है।

पाकिस्तान सलमान की अगुवाई में एशिया कप में खेला था जहां उसे फाइनल में भारत से हार का सामना करना पड़ा था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
Pakistan Cricket Team Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |