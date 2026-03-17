सलमान अली आगा का रन आउट खेल के नियमों के अनुरूप था, एमसीसी ने जारी किया बड़ा बयान, बांग्लादेश को ये सलाह दी
खेल नियमों के सरंक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के विवादित रन-आउट पर कहा है कि यह पूरी तरह खेल के नियमों के अनुरुप था।
लंदन 17 मार्च (वार्ता) खेल नियमों के सरंक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के विवादित रन-आउट पर कहा है कि यह पूरी तरह खेल के नियमों के अनुरुप था। हालांकि उसने यह भी सुझाव दिया कि बंगलादेश 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' (खेल की भावना) के आधार पर अपनी अपील वापस ले सकता था। एमसीसी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, "अंपायरों का आगा को आउट देना सही था। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज ने स्वयं गेंद उठाने की कोशिश करके, गेंद को रोकने के कारण आउट होने का जोखिम मोल ले लिया था। नियमों के तहत, अंपायर इससे अलग कुछ और नहीं कर सकते थे। जब विकेट गिरा, तब नॉन-स्ट्राइकर साफ तौर पर अपनी क्रीज से बाहर थे, और गेंद अभी भी खेल में थी। इसलिए, यह आउट है।"
उन्होंने कहा, "गेंद के 'डेड' (निष्क्रिय) होने का तो कोई सवाल ही नहीं था और अक्टूबर में जब नया 'डेड-बॉल' नियम लागू होगा। जो अंपायरों को यह तय करने का अधिक अधिकार देता है कि गेंद 'पूरी तरह से कब स्थिर हो गई है' तब भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसलिए, इस बात का कोई आधार नहीं है कि नियमों के अनुसार यह फैसला 'नॉट-आउट' होना चाहिए था।"
नियमों के अनुसार डेड बॉल मानने का सुझाव संभव नहीं
उन्होंने कहा, "कुछ सुझाव आए हैं कि गेंद को 'डेड' मान लिया जाना चाहिए था। नियमों के तहत यह संभव नहीं है; जब खिलाड़ी आपस में टकराते हैं तो गेंद 'डेड' नहीं हो जाती - अगर ऐसा होता, तो खिलाड़ी ऐसी स्थितियों में जान-बूझकर टकराने की कोशिश करते, जब उन्हें इससे फायदा हो सकता था। गंभीर चोट का कोई खतरा नहीं था, इसलिए इस आधार पर 'डेड बॉल' का फैसला नहीं दिया जा सकता था। अंपायर के लिए यह स्पष्ट तौर पर समझना मुश्किल था कि क्या सभी खिलाड़ियों ने गेंद को खेल से बाहर मान लिया है, क्योंकि मेहदी को साफ तौर पर लग रहा था कि गेंद अभी भी सक्रिय है, भले ही आगा को ऐसा न लगा हो। और गेंद न तो गेंदबाज के हाथों में पूरी तरह से स्थिर हुई थी और न ही विकेटकीपर के, क्योंकि वह जमीन पर पड़ी थी।"
उल्लेखनीय है कि ढाका में बंगलादेश के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान मेहदी, मोहम्मद रिजवान के शॉट को रोकने के लिए पिच पर दौड़ रहे थे, जबकि आगा नॉन-स्ट्राइकर छोर पर पीछे हट रहे थे। जब मेहदी गेंद उठाने की प्रयास कर रहे थे, तो आगा भी नीचे झुके, ऐसा लग रहा था कि वे स्वयं गेंद उठाकर गेंदबाज को देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, मेहदी तेजी से गेंद पर झपटे और उसे स्टंप्स की ओर उछाल दिया, जबकि आगा अपनी क्रीज से बाहर थे।
राम
वार्ता
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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