शतक जड़कर प्लेयर ऑफ द मैच बने सलमान अली आगा बोले- मेरे पास इसके अलावा दूसरी चॉइस नहीं थी
सलमान अली आगा ने वनडे ट्राई सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ दमदार शतक जड़ा। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें घरेलू क्रिकेट में लौटना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
श्रीलंका के खिलाफ त्रिकोणीय वनडे सीरीज के पहले मैच में शतक जड़ने वाले सलमान अली आगा ने कहा है कि मेरे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सलमान आगा की पारी की बदौलत पाकिस्तान 300 के पार पहुंचा और फिर श्रीलंका को जल्दी रोकने में मेजबान टीम कामयाब भी हुई। सलमान अली आगा ने कहा है कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का फायदा हुआ। लंबे समय के बाद उनके बल्ले से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बड़ी पारी निकली है। 90 गेंदों में 107 रन बनाने वाले सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे।
हाल में संघर्ष करने और डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी के फैसले पर सलमान अली ने आगा शतक जड़कर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड पाने के बाद कहा, "मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। खैर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। मैंने उन सीरीज (वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ़) में स्ट्रगल किया, लेकिन पिछले चार सालों में मैंने उससे पहले स्ट्रगल नहीं किया था, लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर ऐसे टाइम आ सकते हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं वापस जाकर डोमेस्टिक गेम खेलूंगा और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूंगा, और मैंने वही किया। मुझे लगता है कि इसका फायदा हुआ।"
हसन नवाज के साथ पार्टनरशिप बनाने और बीच के ओवरों में इनिंग्स को तेज करने पर सलमान आगा बोले, "मुझे लगता है कि उस समय बॉल बहुत अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी। ऐसे में मैंने बस हसन से बात की। मैंने कहा, अगर हम यहां पार्टनरशिप बनाते हैं और जिस तरह से खेलते हैं, हम दोनों एग्रेसिव प्लेयर हैं और हम जिस तरह से खेलना चाहते हैं, वैसा खेलना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम उन पर प्रेशर डाल सकते हैं और 300 रन बना सकते हैं, और हमने वही किया।"
आउटफील्ड आज धीमा था- सलमान आगा
विकेटों के बीच दौड़ना और खुद के स्ट्राइक रोटेट करने पर उन्होंने कहा, "मैं उस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं बस एक बॉल पर रन बनाना चाहता था और रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऐसे में उसके लिए, मुझे ज़ोर से दौड़ना पड़ा और मैं पॉकेट्स में हिट करने की कोशिश कर रहा था और मैंने वही किया। सच कहूं तो आउटफील्ड भी धीमी थी। रावलपिंडी में आमतौर पर बहुत अच्छी आउटफील्ड होती है, लेकिन आज यह थोड़ी धीमी थी। इसलिए मुझे जोर से दौड़ना पड़ा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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