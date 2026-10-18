कप्तानी छीनी, घर भेजा अब जड़ दिया शतक, पाकिस्तान के सलमान अली आगा का आलोचकों को करारा जवाब
सलमान अली आगा ने श्रीलंका के खिलाफ दमदार शतक ठोका। उन्होंने 90 गेंद में 107 रन बनाए। सलमान पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रहे, उनसे कप्तानी छीनी गई थी और टेस्ट और टी20 टीम से भी ड्रॉप कर दिए गए थे।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान अली आगा ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में दमदार शतक लगाया। उनका ये शतक कई मायनों में काफी यागदार हो गया है। पिछले कुछ महीने में ही सलमान को काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है। हाल ही में उनसे टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी छीन ली गई थी और फिर इंग्लैंड दौरे पर बीच टेस्ट सीरीज से उन्हें घर भेज दिया गया था। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 90 गेंद में 107 रन की पारी खेली। उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 305 रन बनाए। सलमान के अलावा बाबर आजम ने 45 और बैग ने 39 रन की पारी खेली।
सलमान ने बनाए 107 रन
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्राई वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। सलमान अली आगा को कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की टी20 और टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि वनडे में उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी और रविवार को दमदार शतक लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने 90 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 107 रन बनाए।
सलमान अली आगा को इस महीने की शुरुआत में टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। उनकी जगह साहिबजादा फरहान को टीम की कमान सौंपी गई, जिन्होंने एशियन गेम्स में पाकिस्तान को सिल्वर मेडल दिलाया था। सलमान अली आगा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मिली हार के दौरान टीम की कप्तानी की थी क्योंकि बाबर चोटिल थे। इस घटना के बाद सलमान पहली बार पाकिस्तान के लिए खेलने उतरे।
टी20 इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह गंवाने से पहले आगा पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में लौटे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I टूर्नामेंट में हैदराबाद किंग्समेन एकेडमी के लिए तिहरा शतक और 145 रन की पारी खेली।
टीम से हो गए थे बाहर
पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे पर टीम में बड़े बदलाव किए थे। तीसरे मैच से पहले बोर्ड ने सात खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुला लिया था और उनकी जगह सात नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था। पीसीबी ने बताया था कि मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है। बोर्ड ने मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया। उनकी जगह क्रमश: माइक हेसन और एश्ले नॉफ्के को नियुक्त किया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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