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कप्तानी छीनी, घर भेजा अब जड़ दिया शतक, पाकिस्तान के सलमान अली आगा का आलोचकों को करारा जवाब

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान अली आगा ने श्रीलंका के खिलाफ दमदार शतक ठोका। उन्होंने 90 गेंद में 107 रन बनाए। सलमान पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रहे, उनसे कप्तानी छीनी गई थी और टेस्ट और टी20 टीम से भी ड्रॉप कर दिए गए थे।

Salman Ali Agha
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान अली आगा

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान अली आगा ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में दमदार शतक लगाया। उनका ये शतक कई मायनों में काफी यागदार हो गया है। पिछले कुछ महीने में ही सलमान को काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है। हाल ही में उनसे टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी छीन ली गई थी और फिर इंग्लैंड दौरे पर बीच टेस्ट सीरीज से उन्हें घर भेज दिया गया था। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 90 गेंद में 107 रन की पारी खेली। उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 305 रन बनाए। सलमान के अलावा बाबर आजम ने 45 और बैग ने 39 रन की पारी खेली।

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सलमान ने बनाए 107 रन

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्राई वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। सलमान अली आगा को कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की टी20 और टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि वनडे में उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी और रविवार को दमदार शतक लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने 90 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के की मदद से 107 रन बनाए।

सलमान अली आगा को इस महीने की शुरुआत में टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। उनकी जगह साहिबजादा फरहान को टीम की कमान सौंपी गई, जिन्होंने एशियन गेम्स में पाकिस्तान को सिल्वर मेडल दिलाया था। सलमान अली आगा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मिली हार के दौरान टीम की कप्तानी की थी क्योंकि बाबर चोटिल थे। इस घटना के बाद सलमान पहली बार पाकिस्तान के लिए खेलने उतरे।

टी20 इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह गंवाने से पहले आगा पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में लौटे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I टूर्नामेंट में हैदराबाद किंग्समेन एकेडमी के लिए तिहरा शतक और 145 रन की पारी खेली।

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टीम से हो गए थे बाहर

पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे पर टीम में बड़े बदलाव किए थे। तीसरे मैच से पहले बोर्ड ने सात खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुला लिया था और उनकी जगह सात नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था। पीसीबी ने बताया था कि मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है। बोर्ड ने मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया। उनकी जगह क्रमश: माइक हेसन और एश्ले नॉफ्के को नियुक्त किया गया है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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