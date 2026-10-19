सलमान आगा ने धोनी और युवराज के स्पेशल क्लब में एंट्री मारी, शतक लगाकर तोड़ा यूसुफ का रिकॉर्ड
सलामी अली आगा ने श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाने के बाद एमएस धोनी और युवराज सिंह के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर वनडे ट्राई सीरीज में विजयी आगाज किया।
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के पहले मैच में 37 रनों से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने रावलपिंडी के मैदान पर 49.5 ओवर में 305 रन जुटाए। जवाब में श्रीलंका टीम 48.1 ओवर में 268 पर ढेर हो गई। सलमान अली आगा को शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने रविवार को 90 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 107 रन बनाए और पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सलमान ने पांचवें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरने के बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी। यह उनके वनडे करियर का 54 मैचों में चौथा शतक है। सलमान ने तीन सेंचुरी पांचवें नंबर जबकि एक सेंचुरी छठे नंबर पर आने के बाद लगाई। वह पाकिस्तानी के लिए वनडे में नंबर-5 या उससे नीचे बैटिंग करते सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सलमान ने पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने तीन शतक ठोके थे।
धोनी और युवराज के स्पेशल क्लब में एंट्री मारी
32 वर्षीय सलमान ने एमएस धोनी और युवराज सिंह के एक स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है। वह वनडे क्रिकेट में नंबर-5 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए चार या उससे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले 19वें प्लेयर बन गए हैं। नंबर-5 या उससे नीचे सर्वाधिक वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से जोस बटलर और डेविड मिलर के नाम दर्ज है। इंग्लैंड के बटलर और साउथ अफ्रीका के मिलर ने आठ-आठ सेंचुरी जमाई हैं। धोनी और युवराज ने सात-सात शतक लगाने का कमाल किया। एबी डिविलियर्स, इयोन मॉर्गन, एंड्रयू साइमंड्स, सिकंदर रजा ने छह-छह जबकि चरिथ असलंका, टॉम लैथम, मिलिंग कुमार, शाकिब अल हसन ने पांच-पांच शतक जोड़े हैं। वहीं, सलमान के अलावा पॉल कॉलिंगवुड, हेनरिक क्लासेन, ग्लेन मैक्सवेल, केएल राहुल, सुरेश रैन और क्रिस क्रेंस ने चार-चार शतक मारे।
सलमान अली आगा ने दो अहम साझेदारियां की
रावलपिंडी वनडे की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फखर जमान (16) और सईम अयूब (7) सस्ते में लौट गए। बाबर आजम ने 57 गेंदों में 6 चौकों के जरिए 45 रनों की पार खेली। उन्होंने साद बैग (39) के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी की। बाबर आजम 19वें ओवर में लौटे, जिसके बाद सलमान बैटिंग के लिए उतरे। उन्होंने हसन नवाज (37) के साथ पांचवें विकेट के लिए 97 और अराफात मिन्हास (18) के साथ छठे विकेट के लिए 64 रनों की पार्टनरशिप की। सलमान 47वें ओवर में असिथा फर्नांडो का शिकार बने। फर्नांडो ने तीन ईशान मलिंगा ने चार और दिलशान मदुशंका ने दो विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक रन पवन रथनायके (79) ने बनाए। जनिथ लियानागे ने 60 और कामिंडु मेंडिस ने 44 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए कप्तान शाहिद अफरीदी ने तीन जबकि नसीम शाह, हारिस रऊफ, फहीम अशरफार ने दो-दो शिकार किए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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