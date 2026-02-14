होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

उस्मान तारिक को सलमान अली ने बताया पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड, बॉलिंग एक्शन पर करारा जवाब

Feb 14, 2026 02:49 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने स्पिनर उस्मान तारिक को अपनी टीम का ट्रंप कार्ड बताया है। कप्तान ने जोर देकर कहा कि उस्मान का गेंदबाजी एक्शन दो बार क्लियर किया जा चुका है, इसलिए उनकी वैधता पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए।

उस्मान तारिक को सलमान अली ने बताया पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड, बॉलिंग एक्शन पर करारा जवाब

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 202 का सबसे रोमांचक मुकाबला रविवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पहुंच गई है और दोनों टीमें हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट करने के बाद मैच खेलने के लिए तैयार होने तक इस मुकाबले को लेकर काफी बवाल मच चुका है, हालांकि पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन को लेकर चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच की पूर्व संध्या पर अपने स्पिनर उस्मान का सपोर्ट करते हुए उन्हें टीम का ट्रंप कार्ड बताया है।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच से पहले कहा, ''उस्मान तारिक हमारे लिये ट्रंपकार्ड है । उसके एक्शन को लेकर बातों की हमें परवाह नहीं है। उस्मान के एक्शन को दो बार क्लीन चिट मिल गई है और मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर बात क्यो हो रही है।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
India Vs Pakistan Usman Tariq Pakistan Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;