उस्मान तारिक को सलमान अली ने बताया पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड, बॉलिंग एक्शन पर करारा जवाब
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने स्पिनर उस्मान तारिक को अपनी टीम का ट्रंप कार्ड बताया है। कप्तान ने जोर देकर कहा कि उस्मान का गेंदबाजी एक्शन दो बार क्लियर किया जा चुका है, इसलिए उनकी वैधता पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए।
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 202 का सबसे रोमांचक मुकाबला रविवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पहुंच गई है और दोनों टीमें हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट करने के बाद मैच खेलने के लिए तैयार होने तक इस मुकाबले को लेकर काफी बवाल मच चुका है, हालांकि पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन को लेकर चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच की पूर्व संध्या पर अपने स्पिनर उस्मान का सपोर्ट करते हुए उन्हें टीम का ट्रंप कार्ड बताया है।
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच से पहले कहा, ''उस्मान तारिक हमारे लिये ट्रंपकार्ड है । उसके एक्शन को लेकर बातों की हमें परवाह नहीं है। उस्मान के एक्शन को दो बार क्लीन चिट मिल गई है और मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर बात क्यो हो रही है।''
