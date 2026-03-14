सलमान आगा ने अपने विवादित रन आउट पर गाया 'स्पोर्ट्समैन स्पिरिट' का राग, बोले- अगर मैं होता तो...
सलमान आगा ने कहा कि अगर मेहदी हसन मिराज को लगता है कि उन्होंने नियमों के हिसाब से जो किया वो ठीक किया है तो सही है, लेकिन अगर उन्हें इस जगह पर रखा जाता तो वह नियमों से ऊपर खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को चुनते।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज सलमान आगा ने अपने विवादित रन आउट पर ‘स्पोर्ट्समैन स्पिरिट’ का राग गाया है। मैच के बाद उन्होंने कहा कि अगर मेहदी हसन मिराज को लगता है कि उन्होंने नियमों के हिसाब से जो किया वो ठीक किया है तो सही है, लेकिन अगर उन्हें इस जगह पर रखा जाता तो वह नियमों से ऊपर खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को चुनते। बता दें, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान दूसरे वनडे के दौरान सलमान आगा के रन आउट पर बवाल मच गया है। क्रिकेट वर्ल्ड भी इस पर दो भागों में बंट गया है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई खेल भावना के खिलाफ।
क्या था मामला?
सलमान अली आगा के रन आउट की घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर की है। यह ओवर बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने सीधा शॉट खेला जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान आगा की तरफ गया। मेहदी हसन मिराज गेंद की तरफ गए और सलमान अली आगा से भिड़ गए। जैसे ही मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाई तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी क्रीज के बाहर है, तो उन्होंने रन आउट कर अंपायर से अपील की।
सलमान अली आगाज का इस समय कहना था कि वह गेंदबाज से हुए टकराव के कारण समय रहते क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए, हालांकि बांग्लादेश अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। जब थर्ड अंपायर तक यह फैसला पहुंचा तो उन्होंने भी इसे नियमों के अंतरगत आउट दिया।
सलमान आगा ने कहा वह खेल भावना को चुनते
सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि सबने यह देखा होगा। यह बस उस पल की गरमा-गरमी में हुई बात थी। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या करता, तो मैं चीजें अलग तरह से करता। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह बस उस पल की गरमा-गरमी थी।
उन्होंने माना कि मेहदी ने खेल के नियमों के दायरे में ही काम किया, लेकिन कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से एक अलग तरीका अपनाना पसंद करते।
आगा ने कहा, "यह नियम के दायरे में है और मैं ऐसा इंसान हूं जो हमेशा नियमों का पालन करना चाहता है। लेकिन जब हम खेल भावना (sportsman spirit) की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि स्थिति चाहे जो भी हो, उसे सबसे ऊपर होना चाहिए। नियम के हिसाब से उन्होंने जो किया वह ठीक है, और अगर उन्हें लगता है कि यह सही है, तो यह सही है। लेकिन मेरे नजरिए से, मैं चीजें अलग तरह से करता। मैं खेल भावना को चुनता।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें