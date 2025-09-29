Salman Agha accuses India of disrespecting cricket throws his cheque in anger After IND vs PAK Final पाकिस्तान ने लगाया भारत पर 'क्रिकेट का अपमान' करने का आरोप लगाया; PAK कप्तान खुद कर बैठे ये हरकत; VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
सलमान आगा ने कहा कि इस टूर्नामेंट में जो हुआ, मुझे लगता है कि वह बेहद निराशाजनक है। अगर आप गौर करें, तो उन्हें लगता है कि हाथ न मिलाकर वे हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन असल में वे क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 07:50 AM
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत पर ‘क्रिकेट का अपमान’ करने का आरोप लगाया है। हालांकि पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में उन्होंने जो किया क्या वह सही था? भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल में टीम इंडिया के हाथों करारी हार का सामना करने के बाद जब सलमान आगा को रनअर-अप का चैक सौंपा गया तो उन्होंने सबके सामने उसे फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सलमान आगा सबके सामने चैक फेंकने के बाद हंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें, पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में भी जमकर बवाल हुआ। भारत ने एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान के नेता मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस टूर्नामेंट में जो हुआ, मुझे लगता है कि वह बेहद निराशाजनक है। अगर आप गौर करें, तो उन्हें लगता है कि हाथ न मिलाकर वे हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन असल में वे क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं। और जो कोई भी क्रिकेट का अपमान करता है, मुझे लगता है कि वह वापस आता है और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "आज उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती। अच्छी टीमें वही करती हैं जो हमने किया है; हम अकेले गए और ट्रॉफी के साथ पोज दिया और हार के बाद भी, हम वहीं खड़े रहे और अपने मेडल लिए। मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूं तो, यह खेल के लिए बहुत अपमानजनक है, किसी और के लिए नहीं।"

कैसा रहा IND vs PAK फाइनल मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भारत के सामने 147 रनों का टारगेट रखा। साहिबजादा फरहान ने इस दौरान अर्धशतक जड़ा। पाकिस्तान का पहला विकेट 84 के स्कोर पर गिरा था, इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने ऐसा जाल बुना की पाकिस्तान निकल ही नहीं पाया। कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 सफलताएं मिली।

147 रनों का टारगेट भी भारत के लिए उस समय पहाड़ जैसा बन गया जब 20 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के रूप में तीन विकेट खोए। इसके बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन और शिवम दुबे के साथ साझेदारियां बुनी और टीम इंडिया को जीत दिलाई। तिलक 69 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

