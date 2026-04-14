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जूते खरीद लेंगे तो फिर खाएंगे कैसे? साकिब हुसैन की ये स्टोरी आपको अंदर तक झकझोर देगी

Apr 14, 2026 11:34 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साकिब को पता था कि 10-15 हजार के जूते यानी बॉलिंग स्पाइक्स खरीदेंगे तो फिर वे खाएंगे क्या? उनके मां-बाप को अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि बेटे ने कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं पाली।

जूते खरीद लेंगे तो फिर खाएंगे कैसे? साकिब हुसैन की ये स्टोरी आपको अंदर तक झकझोर देगी

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आग उगलने वाले प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन थे। हिंगे की तो खूब चर्चा है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इसी मैच में चार विकेट लेने वाले साकिब हुसैन को लेकर बात कम हो रही है। अगर आप उनकी स्टोरी को जान लेंगे तो आपका दिल भी पसीज जाएगा। एक समय ऐसा था, जब उनके पास जूते (स्पाइक्स) खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनका मां ने अपने जेवर बेचकर जूते खरीदे। साकिब को पता था कि 10-15 हजार के जूते यानी बॉलिंग स्पाइक्स खरीदेंगे तो फिर वे खाएंगे क्या? उनके मां-बाप को अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि बेटे ने कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं पाली।

21 साल के साकिब हुसैन ने 24 रन देकर 4 विकेट राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चटकाए। हालांकि, 19 साल में ही उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने उन्हें 2024 के सीजन में 30 लाख रुपये की बेस प्राइस में खरीदा था, लेकिन कोई भी मैच उनको खेलने के लिए नहीं मिला। अगले साल उन्हें रिलीज कर दिया गया और 2026 ऑक्शन में साकिब हुसैन पर एसआरएच ने दांव खेला और उन्होंने दिखा दिया कि वे मौका मिलने पर क्या कर सकते हैं।

साकिब की कहानी?

साकिब हुसैन की स्टोरी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की टीम ने शूट की थी। बिहार के गोपालगंज जिले से आने वाले साकिब हुसैन के पिता जी खेती करते थे, लेकिन घुटने में चोट की वजह से वह खेती करने में भी असमर्थ थे। साकिब ने बताया था कि हमने ही उनको मना किया था कि नहीं हो पाएगा। बाप ने बताया था कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता था।

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साकिब ने बताया था कि उनको देश सेवा करनी थी और आर्मी में जाना था। वे पास के ही आर्मी ग्राउंड में दौड़ करते थे। कुछ क्रिकेट के चाहने वालों ने उनको देखा और उनके पिता से कहा कि यह वह तेज है, इसे क्रिकेट खिलाओ। साकिब ने पहले टेनिस बॉल से खेलना शुरू किया था और कुछ पैसे उससे कमाते थे। साकिब के पिता बताते हैं कि उन्होंने ठान लिया था कि अब सिर्फ क्रिकेट खेलना है।

साकिब बताते हैं, "जूता इसके लिए काफी महंगा आता है। बॉलिंग स्पाइक्स जो होते हैं, वह 10-15 हजार के आते हैं, तो हम लोग तो ऐसे हैं कि अगर जूते लाएंगे तो फिर खाएंगे कहां से?" साकिब की मां ने बताया, “वह आकर रोने लगा कि मम्मी हमको जूते चाहिए। हम कैसे खेल पाएंगे। मेरे पास भी पैसा नहीं था तो मैंने जेवर बेच दिए और उसके लिए जूते खरीद दिए।”

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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