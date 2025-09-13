यह लोगों के लिए बड़ा मैच...भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर ये क्या बोल गए पाकिस्तान क्रिकेटर अयूब

पाकिस्तान के क्रिकेटर सईम अयूब का मानना है कि भारत के खिलाफ मैच आम लोगों के लिए बड़ा मुकाबला है। उनकी टीम इसे उस नजरिए से नहीं देखती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाएगा।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सईम अयूब ने एशिया कप में भारत के खिलाफ अहम मैच की ‘हाइप (अधिक चर्चा वाला मुकाबला)’ को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ा मुकाबला है लेकिन हम टीम के तौर पर इसे उस नजरिये से नहीं देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में रविवार को एक दूसरे की चुनौती का सामना करेंगी। 23 साल के अयूब का यह भारत के खिलाफ पहला मैच होगा।

सईम अयूब ने शनिवार को कहा, ‘‘लोगों के लिए यह एक बड़ा मैच होने वाला है। एक टीम के तौर पर हम इसे ऐसे नहीं देखते। हम देखते हैं कि हम अगले मैच में भी उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो हम हर दिन करते हैं।’’ अयूब भारत के मैच को कोई अतिरिक्त महत्व देने के लिए तैयार है और यहां तक कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के मैच देखने की अपनी बचपन की यादों के बारे में पूछे गए सवालों को भी टाल दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘यादें मायने नहीं रखतीं। यह टूर्नामेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम सिर्फ पाकिस्तान-भारत के मैच का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं।’’ टी20 प्रारूप में दोनों देशों के बीच पिछला मुकाबला इस प्रारूप के विश्व कप में न्यूयॉर्क में खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम कम स्कोर बनाने के बावजूद जीत दर्ज करने में सफल रही।

अयूब उस मैच से जुड़ी यादों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘ सर, उस मैच को डेढ़ साल हो गया है। उस समय अगर आपने मुझसे पूछा होता, तो मैं आपको बताता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। क्या आपको याद है? मुझे अब याद नहीं है।’’ अयूब से जब पूछा गया कि क्या चीजें आसान हो जाती हैं कि उसे पता नहीं है कि भारत के मैच से किस तरह का दबाव जुड़ा है?

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पिछले तीन-चार महीनों से हमारे टीम प्रबंधन का यही संदेश रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अतीत से सीखें और आगे बढ़ें। हम अतीत को याद नहीं करना चाहते।’’ अयूब ने पिछले चार मैचों में शून्य, 17, 11 और शून्य का स्कोर किया है लेकिन उन्हें लगता है कि टीम प्रबंधन को उनकी काबिलियत पर भरोसा है।

इस युवा बल्लेबाज ने कहा, ‘‘ हमारा काम सिर्फ प्रयास करना है। अंत में कौन कैसा प्रदर्शन करेगा, यह कोई नहीं बता सकता। हम सब एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं।’’ उन्होंने संकेत दिया कि ओमान के खिलाफ दूसरी पारी में गेंदबाजी करते समय ज्यादा ओस नहीं थी और विकेट सूखा रहा। इस स्थिति में मुख्य कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा अपनी टीम के तीनों विशेषज्ञ स्पिनरों (लेग स्पिनर अबरार अहमद, बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज और बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर सुफियान मुकीम) को खिला सकते हैं।