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साई सुदर्शन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही दिन लगाया शतक, गायकवाड़-पडिकल का नहीं चला बल्ला

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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साई सुदर्शन ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाया। उन्होंने 175 गेंदों में 19 चौकों की मदद से 132 रन बनाए।

साई सुदर्शन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही दिन लगाया शतक, गायकवाड़-पडिकल का नहीं चला बल्ला

इंडिया ए के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने गुरुवार को श्रीलंका ए के खिलाफ लाल गेंद की दो मैचों की सीरीज में धमाकेदार शुरुआत करते हुए शतक लगाया। युवा बल्लेबाज ने गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में 132 रन की पारी खेली। सुदर्शन का ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नौवां शतक है। उनकी इस दमदार पारी की बदौलत इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से ज्यादा रन बना लिए हैं। इस मैच में देवदत्त पडिकल और ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में पवेलियन लौटे।

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सुदर्शन ने लगाया शतक

बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने फर्स्ट क्लास करियर का अपना नौवां शतक लगाया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 175 गेंदों का सामना करते हुए 132 रन बनाए। उन्होंने 19 चौके भी लगाए। 41 मैचों में उन्होंने 10 अर्धशतक भी लगाए हैं। तमिलनाडु के बल्लेबाज साई सुदर्शन अब 69 पारियों में 2,804 रन बना चुके हैं और उनका औसत 40 है। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 213 रन है।

उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो टेस्ट टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले टेस्ट में उन्होंने 81 रन बनाए थे। उन्होंने अब तक 12 पारियों में 383 रन बनाए हैं। जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं।

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साई सुदर्शन ने गुरुवार को पहले मैच में 130 गेंदों में शतक पूरा किया। उन्होंने आयुष पांडे के साथ पारी की शुरुआत की, जिन्होंने 64 गेंद में 25 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी हुई। लंच के बाद सुदर्शन ने अपने गियर बदले और आक्रामक शॉट लगाए। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ उन्होंने 90 रन जोड़े। गायकवाड़ 22 रन ही बना सके। इसके अलावा कप्तान ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया है। जुरेल और रशीद के बीच हुई साझेदारी की बदौलत इंडिया ए पहली पारी में 300 के पार पहुंचने में सफल रहा।

यह सीरीज साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे। सुदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय एकादश का हिस्सा थे, जबकि पडिक्कल को बाहर बैठना पड़ा था।

भारत ए टीम: ध्रुव जुरेल (कप्तान एवं विकेटकीपर), साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, सारांश जैन, गुरनूर बरार, आकिब नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अमन मोखाडे, शेख रशीद और जिशान अंसारी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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