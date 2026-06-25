साई सुदर्शन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही दिन लगाया शतक, गायकवाड़-पडिकल का नहीं चला बल्ला
साई सुदर्शन ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाया। उन्होंने 175 गेंदों में 19 चौकों की मदद से 132 रन बनाए।
इंडिया ए के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने गुरुवार को श्रीलंका ए के खिलाफ लाल गेंद की दो मैचों की सीरीज में धमाकेदार शुरुआत करते हुए शतक लगाया। युवा बल्लेबाज ने गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में 132 रन की पारी खेली। सुदर्शन का ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नौवां शतक है। उनकी इस दमदार पारी की बदौलत इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से ज्यादा रन बना लिए हैं। इस मैच में देवदत्त पडिकल और ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में पवेलियन लौटे।
सुदर्शन ने लगाया शतक
बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने फर्स्ट क्लास करियर का अपना नौवां शतक लगाया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 175 गेंदों का सामना करते हुए 132 रन बनाए। उन्होंने 19 चौके भी लगाए। 41 मैचों में उन्होंने 10 अर्धशतक भी लगाए हैं। तमिलनाडु के बल्लेबाज साई सुदर्शन अब 69 पारियों में 2,804 रन बना चुके हैं और उनका औसत 40 है। इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 213 रन है।
उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो टेस्ट टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले टेस्ट में उन्होंने 81 रन बनाए थे। उन्होंने अब तक 12 पारियों में 383 रन बनाए हैं। जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं।
साई सुदर्शन ने गुरुवार को पहले मैच में 130 गेंदों में शतक पूरा किया। उन्होंने आयुष पांडे के साथ पारी की शुरुआत की, जिन्होंने 64 गेंद में 25 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी हुई। लंच के बाद सुदर्शन ने अपने गियर बदले और आक्रामक शॉट लगाए। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ उन्होंने 90 रन जोड़े। गायकवाड़ 22 रन ही बना सके। इसके अलावा कप्तान ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया है। जुरेल और रशीद के बीच हुई साझेदारी की बदौलत इंडिया ए पहली पारी में 300 के पार पहुंचने में सफल रहा।
यह सीरीज साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे। सुदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय एकादश का हिस्सा थे, जबकि पडिक्कल को बाहर बैठना पड़ा था।
भारत ए टीम: ध्रुव जुरेल (कप्तान एवं विकेटकीपर), साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, सारांश जैन, गुरनूर बरार, आकिब नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अमन मोखाडे, शेख रशीद और जिशान अंसारी।
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