साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल…अफगानिस्तान के खिलाफ नंबर-3 पर कौन? गौतम गंभीर ने उठाया पर्दा

गौतम गंभीर ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से एक दिन पहले बताया कि भारत के लिए नंबर-3 पर बैटिंग कौन करेगा। फिलहाल इस पोजिशन के लिए भारत के पास दो ऑपशन साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल हैं।

भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के हेडकोच गौतम गंभीर ने नंबर-3 की पोजिशन से पर्दा उठाया है। चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद भारत ने नंबर-3 की पोजिशन पर कई खिलाड़ियों को आजमाया, मगर कोई ज्यादा लंबा टिक नहीं पाया। अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय स्क्वॉड पर नजर डालें तो नंबर-3 की पोजिशन के लिए शुभमन गिल और गौतम गंभीर के पास दो विकल्प -साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल- हैं। दोनों ही खिलाड़ियों का डोमेस्टिक सीजन और आईपीएल लाजवाब रहा है। अब गौतम गंभीर ने बताया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में नंबर-3 पर बैटिंग कौन करेगा।

साई सुदर्शन को नंबर-3 पर नहीं मिले ज्यादा मौके इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को कहा कि साई सुदर्शन को नंबर 3 स्लॉट पर ज्यादा मौका नहीं मिले हैं और इशारा किया कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र मैच से पहले टेस्ट फॉर्मेट में देवदत्त पडिक्कल पर इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को तरजीह दी जाएगी। गंभीर ने यह भी कहा कि टीम अगस्त में श्रीलंका दौरे के लिए चार स्पिनर तैयार करेगी।

गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "साई सुदर्शन को सही मौका नहीं मिला है। वह ज्यादातर इंग्लैंड में खेले हैं और मेरा मानना ​​है कि उन्हें सही मौका मिलना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "हम (सिर्फ) 11 (खिलाड़ी) चुन सकते हैं और साई खराब फॉर्म में नहीं हैं। उन्होंने IPL में 700 रन बनाए हैं। अगर हम साई को 4-5 मैचों के आधार पर जज करेंगे तो हम कभी कुछ नहीं बना पाएंगे।"

मानव सुथार और हर्ष दुबे लेफ्ट-आर्म स्पिनर के तौर पर एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में गंभीर ने कहा कि भारत को श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए कई स्पिन बॉलिंग ऑप्शन तैयार करने होंगे।

उन्होंने कहा, "मानव और हर्ष कुछ हद तक एक जैसे हैं, लेकिन रिलीज पॉइंट के मामले में भी अलग हैं। यह मैच हमें अपना चौथा स्पिनर तय करने का मौका देता है क्योंकि हम श्रीलंका में चार स्पिनर ले जाएंगे।"

गंभीर ने आगे कहा, "जब हम न्यूजीलैंड जाएंगे तो हमें अलग तरह से तैयारी करनी होगी। इसलिए, हम कुछ ODI रेगुलर खिलाड़ियों को उतारेंगे जो टेस्ट खेलते हैं। हम समझते हैं कि हमें टेस्ट के लिए बेहतर तैयारी करने की जरूरत है।"

ऋषभ पंत को टेस्ट वाइस-कैप्टन के पद से हटाने पर बात करते हुए, गंभीर ने कहा कि बैटर को उनका सपोर्ट है, लेकिन उन्हें गेम की सिचुएशन को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है।

गंभीर ने कहा, "हम नहीं चाहते कि ऋषभ पंत बदलें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों से मैच की सिचुएशन का सम्मान करने की मांग की जाती है।"