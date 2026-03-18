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IPL के पिछले सीजन किसने ठोके सबसे ज्यादा रन, सूर्यकुमार-कोहली से भी आगे निकले साई सुदर्शन

Mar 18, 2026 07:25 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल के पिछले सीजन में साई सुदर्शन ने बल्ले से खूब रन बटोरे थे और सबसे ज्यादा रन बनाते हुए ऑरेन्ज कैप अपने नाम की थी। सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली भी इस लिस्ट में टॉप-3 में मौजूद रहे।

IPL के पिछले सीजन किसने ठोके सबसे ज्यादा रन, सूर्यकुमार-कोहली से भी आगे निकले साई सुदर्शन

आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज अगले सप्ताह होने जा रहा है। इस सीजन भी कई युवा बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वहीं कुछ अनुभवी बल्लेबाज भी अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। आईपीएल 2026 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले सीजन बेंगलुरु ने पंजाब को हराकर पहली बार खिताब जीता था और विराट कोहली ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाकर टीम को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि आईपीएल 2025 में कोहली से भी ज्यादा दो बल्लेबाजों ने रन बनाए थे और वो दोनों भारतीय बल्लेबाज ही थे।

आईपीएल के पिछले सीजन साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। गुजरात टाइटंस के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से न केवल दिग्गजों का दिल जीता, बल्कि रनों का अंबार लगाकर ऑरेंज कैप भी जीता। उन्होंने पिछले सीजन सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे अनुभवी दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। सुदर्शन ने 15 मैचों में 759 रन रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 54.21 का रहा। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान एक शानदार शतक और 6 अर्धशतक जड़े।

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मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने पिछले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने कुछ मैचो में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। उन्होंने आईपीएल 2025 में 16 मैचों में 717 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 65.18 का रहा। उनका स्ट्राइक रेट 167.92 का रहा। सूर्यकुमार ने पांच अर्धशतक भी लगाए थे। कई मैचों में उन्होंने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 15 मैचों में 657 रन बनाए। इस दौरान विराट कोहली की फिटनेस और रनों की भूख वैसी ही दिखी जैसी 2016 के उनके ऐतिहासिक सीजन में थी। कोहली ने आईपीएल 2025 के 15 मैचों में 657 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक लगाए, जोकि पिछले सीजन में एक बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक अर्धशतक रहे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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