साई सुदर्शन की चोट कितनी गंभीर? BCCI ने दिया अपडेट; तीसरे दिन नहीं करेंगे फील्डिंग

भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन को दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन हाथ में चोट लगी। इम्पैक्ट इंजरी की वजह से तीसरे दिन वह फील्डिंग करने नहीं उतरेंगी। हालांकि, चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन सावधानी बरती जा रही है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 10:13 AM
टीम इंडिया के बल्लेबाज साई सुदर्शन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट बीसीसीआई ने दिल्ली टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के शुरू होने के समय जारी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बताया है कि साई सुदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन फील्डिंग के लिए नहीं उतरेंगे। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन साई सुदर्शन को कैच पकड़ते समय चोट लगी थी, जिससे वे अभी तक पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। चोट ज्यादा गंभीर न हो, इसलिए उनको तीसरे दिन खेल से बाहर रखा जाएगा।

बीसीसीआई ने बताया, "साई सुदर्शन को दूसरे दिन कैच लेने के प्रयास में चोट लग गई थी। एहतियात के तौर पर वह आज मैदान पर नहीं उतरे हैं। चोट गंभीर नहीं है और वह ठीक हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है।" हर्षित राणा फिलहाल के लिए उनके फील्डिंग सब्सटीट्यूट रहेंगे। हालांकि, समय-समय पर कोई अन्य फील्डर भी साई सुदर्शन की जगह फील्डिंग करता हुआ नजर आ सकता है। अच्छी बात ये है कि वे जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं, लेकिन मैच के मौजूदा परिदृश्य को देखें तो बल्लेबाजी की जरूरत नहीं होगी।

दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। वेस्टइंडीज की पहली पारी जारी है, लेकिन 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। अगर टीम 315 रनों के आसपास तक ढेर हो जाती है तो फिर भारत फॉलोऑन भी दे सकता है, क्योंकि वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले टेस्ट मैच में भी भारत ने पारी के अंतर से हराया था। अहमदाबाद में टीम इंडिया को पारी और 140 रनों के अंतर से जीत मिली थी। ऐसा ही कुछ दिल्ली टेस्ट मैच में भी कैरेबियाई टीम के साथ हो सकता है।

