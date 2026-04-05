साई सुदर्शन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, 42 पारियों के बाद बने IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
साई सुदर्शन के बाद 42 पारियों के बाद आईपीएल में सबसे अधिक 1879 रन हो गए हैं। वहीं क्रिस ने इतनी ही पारियों के बाद आईपीएल में 1804 रन बनाए थे। आईपीएल के इतिहास में यह दो ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जो 42 पारियों के बाद 1800 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे हैं।
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शनिवार, 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 210 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 73 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी टीम के काम नहीं आई और जीटी को सीजन की लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 6 रनों से मात दी। मगर साई सुदर्शन अपनी इस पारी के दम पर क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। गुजरात टाइटंस का यह बल्लेबाज 42 पारियों के बाद आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत जैसे नाम भी शामिल है।
42 पारियों के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा रन
साई सुदर्शन के बाद 42 पारियों के बाद आईपीएल में सबसे अधिक 1879 रन हो गए हैं। वहीं क्रिस ने इतनी ही पारियों के बाद आईपीएल में 1804 रन बनाए थे। आईपीएल के इतिहास में यह दो ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जो 42 पारियों के बाद 1800 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे हैं।
तीसरे नंबर पर मौजूद शॉन मार्श ने 1613 रन बनाए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर 1446 और ऋषभ पंत 1401 रनों के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं।
IPL में सबसे ज्यादा रन (42 इनिंग्स के बाद)
1879 रन - साई सुदर्शन*
1804 रन - क्रिस गेल
1613 रन - शॉन मार्श
1598 रन - माइकल हसी
1446 रन - सचिन तेंदुलकर
1442 रन - ऋतुराज गायकवाड़
1401 रन - ऋषभ पंत
बात IPL 2026 ऑरेंज कैप की करें तो, साई सुदर्शन अपनी इस पारी के दम पर टॉप-10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके नाम 2 मैचों में 83 रन हो गए हैं। वही आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की इस लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी 160 रनों के साथ पहले पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक खेले दोनों मैचों में अर्धशतक जड़े हैं। वहीं रोहित शर्मा 113 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें