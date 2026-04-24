साई सुदर्शन ने RCB के खिलाफ लगाया दमदार शतक, IPL 2026 में ऐसा करने वाले 5वें बैटर बने
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शतक लगाया। वह आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।
सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में दमदार शतक लगाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 57 गेंदों में 100 रन पूरे किए। वह अपनी पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगा चुके हैं। साई सुदर्शन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर गुजरात टाइटंस को धमाकेदार शुरुआत दिलाई है। साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी हुई।
साई सुदर्शन ने लगाया शतक
साई सुदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शतक लगाया। आईपीएल में ये उनका तीसरा शतक है। सुदर्शन पिछले सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और ऑरेन्ज कैप अपने नाम किया था। साई सुदर्शन जारी सीजन में शतक लगाने वाले पांचवें बैटर भी बन गए हैं। उनसे पहले संजू सैमसन (2), अभिषेक शर्मा, क्विंटन डिकॉक और तिलक वर्मा ने शतक लगाए हैं। अभिषेक शर्मा के नाम आईपीएल 2026 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। अभिषेक ने 135 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन ने दूसरी बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।
साई ने पूरे किए 200 रन
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आईपीएल 2206 में 200 रन पूरे कर लिए हैं। वह शुभमन गिल के बाद गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल ने 6 पारियों में 297 रन बनाए हैं। जबकि साई सुदर्शन सात पारियों में 235 रन बनाए हैं। सुदर्शन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नौवें बल्लेबाज बन गए हैं।
शतक पूरा करने का बाद सलामी बल्लेबाज साई ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। साई सुदर्शन को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जोश हेजलवुड ने पवेलियन भेजा। साई सुदर्शन ने बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में 58 गेंद में 100 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाए। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 24 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गिल ने अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया। सुयश शर्मा ने उन्हें आउट किया। जोस बटलर 17 गेंद में 25 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। बटलर ने दो चौके और एक छक्का लगाया।
गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 205 रन बनाए। सुंदर ने 12 गेंद में 19 और होल्डर ने 10 गेंद में 23 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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