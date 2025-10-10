Sai Sudarshan made his career high score but missed his maiden century IND vs WI second Test Delhi IND vs WI: साई सुदर्शन ने बनाया टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर मगर पहले शतक से चूक गए, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs WI: साई सुदर्शन ने बनाया टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर मगर पहले शतक से चूक गए

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में साई सुदर्शन ने 87 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक है। हालांकि सुदर्शन अपना पहला टेस्ट शतक जड़ने से चूक गए। वह 87 के निजी स्कोर पर वॉरिकन की गेंद पर एलबीडब्लू आउट हुए।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 04:33 PM
साई सुदर्शन ने अपनी पारी के दौरान 165 गेंदों का सामना किया और 12 चौके लगाए। इससे पहले टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 61 रन था जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा था। आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन को इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम में चुना गया था। उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान ही टेस्ट डेब्यू किया। दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जा रहा दूसरा टेस्ट उनके करियर का पांचवां टेस्ट है।

इंग्लैंड दौरे पर और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में साई सुदर्शन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट की सीरीज के 3 मैच में उन्हें मौका मिला था लेकिन वह 6 पारियों में सिर्फ 140 रन ही बना सके थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में भी वह सिर्फ 7 रन बना सके थे। इसके बाद भी कप्तान शुभमन गिल ने लगातार उन पर भरोसा जताया। उस भरोसे पर खरे उतरते हुए उन्होंने दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 87 रन की शानदार पारी खेली।

इससे पहले शुक्रवार सुबह भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। ये साझेदारी तब टूटी जब केएल राहुल 38 रन के निजी स्कोर पर वॉरिकन की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 54 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 1 छक्का जड़ा।

केएल राहुल के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई। जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया जबकि साई सुदर्शन अपने पहले टेस्ट शतक से सिर्फ 13 रन से चूक गए। जायसवाल से अब दोहरे शतक की उम्मीद है क्योंकि वह 150 रन पूरे कर चुके हैं। वह और कप्तान शुभमन गिल फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं।

India Vs West Indies B Sai Sudharsan Yashasvi Jaiswal
