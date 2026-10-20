साई किशोर ने रणजी ट्रॉफी में ली हैट्रिक, भारत अरुण के क्लब में एंट्री; तमिलनाडु ने दर्ज की धमाकेदार जीत
Sai Kishore Hat-Trick: तमिलनाडु के स्पिनर साई किशोर ने उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में हैट्रिक ली। तमिलनाडु ने उत्तराखंड को करारी शिकस्त दी। यह तमिलनाडु का मौजूदा सीजन में दूसरा मैच था।
तमिलनाडु के स्पिनर साई किशोर ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी 2026-27 में गदर काटा। उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ दूसरी पारी में 16 ओवर में 34 रन देकर छह विकेट झटके। उन्होंने 43वें ओवर में हैट्रिक ली। किशोर ने ओवर की चौथी गेंद पर लक्ष्य रायचंदानी (19) को आउट किया जबकि पांचवीं पर सौरभ रावत (0) और आखिरी गेंद पर आदित्य रावत (0) का शिकार किया। उतराखंड की टीम 45.4 ओवर में 113 रनों पर सिमट गई। तमिलनाडु ने चेन्नई के मैदान पर पारी और 66 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। तमिलनाडु ने पहली पारी में 313 रन बनाने के बाद उतराखंड को 134 पर समेटा था, जिससे 179 रनों की बढ़त मिली। अगले महीने 30 साल के होने जा रहे किशोर ने मैच में कुल 10 विकेट चटकाए। उन्होंने पहली पारी में 18 ओवर में 40 रन खर्च करके चार विकेट झटके थे।
साई किशोर की भारत अरुण के क्लब में एंट्री
साई किशोर ने भारत अरुण के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है। वह रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए हैट्रिक लेने वाले 8वें गेंदबाज बन गए हैं। अरुण ने 1986 में गोवा के खिलाफ हैट्रिक ली थी। रणजी में तमिलनाडु के लिए पहली बार हैट्रिक लेने का कमाल बीएस कल्याणसुंदरम ने किया था। उन्होंने 1973 में मुंबई के खिलाफ ऐसा किया था। कल्याणसुंदरम और अरुण के बाद लिस्ट में सुनील सुब्रमण्यम हैं, जिन्होंने 1992/93 में केरल के सामने हैट्रिक लेने का कारनामा किया। किशोर से पहले तमिलनाडु के लिए हैट्रिक लेने का कमाल तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने किया था। गुरजपनीत ने 2025 में नागालैंड के विरुद्ध हैट्रिक ली थी।
रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए हैट्रिक
बीएस कल्याणसुंदरम (1973)
भारत अरुण (1986)
सुनील सुब्रमण्यम (1992)
दामोदरन देवानंद (1999)
रामकृष्णन रामकुमार (2003)
एम मोहम्मद (2018)
गुरजपनीत सिंह (2025)
साई किशोर (2026)
साई किशोर नहीं, ये प्लेयर ऑफ द मैच
तमिलनाडु के रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले की बात करें तो उत्तराखंड ने मंगलवार को दूसरी पारी में एक विकेट पर नौ रन से आगे शुरू की। उत्तराखंड को दूसरा झटका 19वें ओवर में अजीत राम ने (25) रन को आउट कर दिया। इसके बाद, अजीत ने 21वें ओवर में कप्तान कुणाल चंदेला (16) का भी शिकार किया। जगदीश सुचित (14) को किशोर ने आउट किया। तमिलनाडु के गेंदबाजी आक्रमण के आगे उत्तराखंड का कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सका। दिया। अजीत ने 46वें ओवर में मयंक मिश्रा (12) रन को आउटकर उत्तराखंड की दूसरी पारी का अंत किया। उन्होंने 33 रन देकर चार विकेट लिए। प्रदोश रंजन पॉल को उनकी 136 रनों की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय