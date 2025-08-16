Sai Kishore ruled out of Buchi Babu tournament Pradosh Ranjan Paul new captain named चोटिल साई किशोर बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर, तमिलनाडु अध्यक्ष के पॉल को मिली कमान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sai Kishore ruled out of Buchi Babu tournament Pradosh Ranjan Paul new captain named

चोटिल साई किशोर बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर, तमिलनाडु अध्यक्ष के पॉल को मिली कमान

साई किशोर चोट के कारण बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में प्रदोष रंजन पॉल को टीम का नया कप्तान चुना गया है।

Himanshu Singh VartaSat, 16 Aug 2025 03:43 PM
share Share
Follow Us on
चोटिल साई किशोर बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर, तमिलनाडु अध्यक्ष के पॉल को मिली कमान

तमिलनाडु के कप्तान आर साई किशोर चोट के कारण प्री-सीजन बुची बाबू टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी तक ठीक हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि साई किशोर को पिछले रविवार को चेन्नई के गुरु नानक कॉलेज मैदान पर प्रथम श्रेणी क्लब मैच के दौरान एम शाहरुख खान की गेंद को रोकने के दौरान हाथ में चोट लग गई थी।

28 वर्षीय साई किशोर साउथ जोन की टीम का हिस्सा हैं जो 4 सितंबर को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना अभियान शुरू करेगी। साई किशोर की अनुपस्थिति में, प्रदोष रंजन पॉल बुची बाबू टूर्नामेंट में टीएनसीए अध्यक्ष एकादश के कप्तान होंगे, जबकि सी आंद्रे सिद्धार्थ उनके उप-कप्तान होंगे। पॉल को पहले टीएनसीए एकादश का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब फेरबदल के बाद शाहरुख उस टीम की कमान संभालेंगे।

साई किशोर की चोट ने घरेलू सीजन की तैयारी में तमिलनाडु के स्पिन स्टॉक को कमजोर कर दिया है। 2023-24 के रणजी सीजन में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज उनके साथी बाएं हाथ के स्पिनर एस अजित राम भी चोटिल हैं, जबकि एम सिद्धार्थ को निजी व्यस्तताओं के कारण टीएनसीए अध्यक्ष एकादश से टीएनसीए एकादश में स्थानांतरित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:AUS के गेंदबाज ने एक ओवर में लुटाए 36 रन, 9 गेंदों में बैटर ने ठोकी 6 बाउंड्री

साई किशोर ने चेन्नई लौटने से पहले सरे के लिए काउंटी क्रिकेट और अपनी क्लब टीम के लिए एक मैच खेलकर लाल गेंद के घरेलू सत्र के लिए खुद को तैयार किया था। पिछले महीने, उन्होंने सरे के लिए दो मैचों में 11 विकेट लिए, जिसमें डरहम के खिलाफ एक पांच विकेट हॉल भी शामिल है, जिससे उनकी टीम को रोथसे काउंटी चैंपियनशिप बरकरार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद मिली।

टीएनसीए एकादश का सामना 18 अगस्त को चेन्नई के बाहरी क्षेत्र में स्थित गोजन मैदान पर आयुष म्हात्रे, सरफराज खान और उनके भाई मुशीर की मुंबई टीम से होगा।

टीम:

टीएनसीए अध्यक्ष एकादश: प्रदोष रंजन पॉल (कप्तान), सी आंद्रे सिद्धार्थ (उप-कप्तान), बी इंद्रजीत, विजय शंकर, आर विमल खुमार, एस राधाकृष्णन, एस लोकेश्वर, जी अजितेश, जे हेमचुदेशन, आरएस अंबरीश, सीवी अच्युथ, एच त्रिलोक नाग, पी सरवण कुमार, पी विद्युत और के अभिनव।

टीएनसीए एकादश: एम शाहरुख खान (कप्तान), बूपति वैष्ण कुमार (उप-कप्तान), बी सचिन, एम सिद्धार्थ, तुषार रहेजा, किरण कार्तिकेयन, एस मोहम्मद अली, एस रितिक ईश्वरन, एसआर आतिश, एस लक्ष्य जैन, डीटी चंद्रशेखर, पी विग्नेश, आर सोनू यादव, डी दीपेश, जे प्रेम कुमार, ए एसाक्कीमुथु और टीडी लोकेश राज।

R Sai Kishore
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |