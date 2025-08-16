चोटिल साई किशोर बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर, तमिलनाडु अध्यक्ष के पॉल को मिली कमान

साई किशोर चोट के कारण बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में प्रदोष रंजन पॉल को टीम का नया कप्तान चुना गया है।

तमिलनाडु के कप्तान आर साई किशोर चोट के कारण प्री-सीजन बुची बाबू टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी तक ठीक हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि साई किशोर को पिछले रविवार को चेन्नई के गुरु नानक कॉलेज मैदान पर प्रथम श्रेणी क्लब मैच के दौरान एम शाहरुख खान की गेंद को रोकने के दौरान हाथ में चोट लग गई थी।

28 वर्षीय साई किशोर साउथ जोन की टीम का हिस्सा हैं जो 4 सितंबर को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना अभियान शुरू करेगी। साई किशोर की अनुपस्थिति में, प्रदोष रंजन पॉल बुची बाबू टूर्नामेंट में टीएनसीए अध्यक्ष एकादश के कप्तान होंगे, जबकि सी आंद्रे सिद्धार्थ उनके उप-कप्तान होंगे। पॉल को पहले टीएनसीए एकादश का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब फेरबदल के बाद शाहरुख उस टीम की कमान संभालेंगे।

साई किशोर की चोट ने घरेलू सीजन की तैयारी में तमिलनाडु के स्पिन स्टॉक को कमजोर कर दिया है। 2023-24 के रणजी सीजन में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज उनके साथी बाएं हाथ के स्पिनर एस अजित राम भी चोटिल हैं, जबकि एम सिद्धार्थ को निजी व्यस्तताओं के कारण टीएनसीए अध्यक्ष एकादश से टीएनसीए एकादश में स्थानांतरित कर दिया गया है।

साई किशोर ने चेन्नई लौटने से पहले सरे के लिए काउंटी क्रिकेट और अपनी क्लब टीम के लिए एक मैच खेलकर लाल गेंद के घरेलू सत्र के लिए खुद को तैयार किया था। पिछले महीने, उन्होंने सरे के लिए दो मैचों में 11 विकेट लिए, जिसमें डरहम के खिलाफ एक पांच विकेट हॉल भी शामिल है, जिससे उनकी टीम को रोथसे काउंटी चैंपियनशिप बरकरार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद मिली।

टीएनसीए एकादश का सामना 18 अगस्त को चेन्नई के बाहरी क्षेत्र में स्थित गोजन मैदान पर आयुष म्हात्रे, सरफराज खान और उनके भाई मुशीर की मुंबई टीम से होगा।

टीम: टीएनसीए अध्यक्ष एकादश: प्रदोष रंजन पॉल (कप्तान), सी आंद्रे सिद्धार्थ (उप-कप्तान), बी इंद्रजीत, विजय शंकर, आर विमल खुमार, एस राधाकृष्णन, एस लोकेश्वर, जी अजितेश, जे हेमचुदेशन, आरएस अंबरीश, सीवी अच्युथ, एच त्रिलोक नाग, पी सरवण कुमार, पी विद्युत और के अभिनव।