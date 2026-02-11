IND vs PAK मैच से पहले साहिबजादा फरहान की टीम इंडिया को वॉर्निंग, बोले- अटैकिंग क्रिकेट…
यूएसए के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने टीम इंडिया को वॉर्निंग दी है। उनका कहना है कि वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। इस मैच को आखिरकार पाकिस्तान खेलने के लिए राजी हो गया है। उनकी सरकार ने यू-टर्न लेते हुए यह साफ कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच होगा। ऐसे में अब पाकिस्तान की ओर से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने टीम इंडिया के लिए चेतावनी जारी कर दी है। पाकिस्तान ने मंगलवार, 10 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मुकाबला यूएसए के खिलाफ जीता। इस मैच में साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
इस अवॉर्ड को लेने पहुंचे साहिबजादा फरहान ने कहा, “कल हमने जिस तरह प्रैक्टिस की, नेट्स में बॉल मेरे बैट पर बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने कल ही अपने बैटिंग कोच (हनीफ मलिक) को बता दिया था कि मुझे आज के मैच के लिए अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे कॉन्फिडेंस था। मैंने यह भी कहा था, मैं मैच को इस तरह से खत्म करूंगा कि मुझे प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिले।
मैंने अपने लिए एक पर्सनल टारगेट सेट किया है, इस वर्ल्ड कप में कम से कम दो से तीन प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतना।
मुझे लगा कि यह पिच बहुत बेहतर थी। बॉल बैट पर अच्छी तरह आ रही थी। ओपनर के तौर पर, मेरा और सैम अयूब का रोल हमेशा पावरप्ले का सही इस्तेमाल करना होता है। मैं नैचुरली अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूं। अयूब को आज स्टार्ट मिला लेकिन वह थोड़ा अनलकी था। मेरी सोच अपना नैचुरल गेम खेलते रहने की थी क्योंकि T20 क्रिकेट में, एक ओपनर के तौर पर, आपको उसी तरह खेलना होता है। कैप्टन ने हमें यही रोल दिया है, पहले छह ओवर में अटैक जारी रखना।
हम उसी माइंडसेट के साथ उतरेंगे जैसा हमने इंडिया के खिलाफ अपने पिछले मैचों में किया था, जिसमें एशिया कप भी शामिल है। हम पॉजिटिव रहने और अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें