साहिबजादा फरहान ने ठोका शतक, श्रीलंका के खिलाफ T20 विश्व कप में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
साहिबजादा फरहान ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान शतक लगाया है। फरहान ने 59 गेंद में 100 रन बनाए। फरहान एक विश्व कप में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को अहम मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। फखर जमां शतक लगाने से चूक गए और 42 गेंद में 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि साहिबजादा फरहान अपना शतक पूरा करने में सफल रहे। उन्होंने 59 गेंद में शतक पूरा किया। फरहान का टी20 विश्व कप 2026 में ये दूसरा शतक है। साहिबजादा फरहान और फखर जमां के बीच पहले विकेट के लिए 95 गेंद में 176 रन की साझेदारी हुई।
साहिबजादा फरहान ने इसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फरहान एक विश्व कप संस्करण में दो शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। फरहान शतक लगाने के बाद ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और अगले ओवर में पवेलियन लौट गए। इस पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली का एक विश्व कप में बनाया गया सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
साहिबजादा फरहान (100) और फखर जमां (82) विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने शनिवार को टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में श्रीलंका को जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान और फखर जमां की सलामी जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिये 176 रन जोड़े। 16वें ओवर में दुशमंता चमीरा ने फखर जमां को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। फखर जमां ने 42 गेंदों में नौ चौके और चार छक्के लगाते हुए 82 रनों की पारी खेली।
अगले ही ओवर में दिलशान मदुशंका ने ख्वाजा नफे (दो) को अपना शिकार बना लिया। 18वें ओवर में शादाब खान (नौ) रनआउट हुये। अगले ओवर की दूसरी गेंद पर दसून शानका ने मोहम्मद नवाज और चौथी गेंद पर कप्तान आगा सलमान को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया।
20वें ओवर की पहली गेंद पर दिलशान मदुशंका ने साहिबजादा फरहान आउट कर दिया। साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में नौ चौके और पांच छक्के लगाते हुए 100 रन बनाये। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में तीन विकेट गंवाये। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
