पाकिस्तान के बड़े-बड़े धुरंधर जो न कर पाए फरहान ने कर दिया, बुमराह के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड
साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टी20 में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का जड़ा है। उन्होंने रविवार को बुमराह की गेंदों पर 2 छक्के लगाए। भारतीय स्पीड स्टार इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 4 टी20 इंटरनेशल खेले थे और उनमें उनकी गेंद पर एक भी छक्का नहीं लगा था।
जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान के बड़े-बड़े धुरंधर बल्लेबाज जो नहीं कर पाए थे, वो कर दिखाया साहिबजादा फरहान ने। एशिया कप में रविवार को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इस दौरान फरहान ने अपने नाम एक खास उपलब्धि हासिल की। ऐसी उपलब्धि जो टी20 में अब तक किसी अन्य पाकिस्तानी बल्लेबाज ने हासिल नहीं की थी।
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन का स्कोर खड़ा किया। साहिबजादा फरहान और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। फरहान ने तो बुमराह के खिलाफ दो छक्के जड़े। टी20 में इससे पहले तक पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज बुमराह की गेंद पर छक्का नहीं जड़ा था।
जसप्रीत बुमराह इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 4 टी20 मैच खेले थे। उनमें उनकी गेंदों पर एक भी छक्का नहीं लगा था। एशिया कप का ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ उनका पांचवां टी20 था।
रविवार को बुमराह भारत की तरफ से दूसरा ओवर फेंकने आए और अपनी दूसरी की गेंद पर मोहम्मद हारिस को आउट कर दिया। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। बुमराह जब अपना दूसरा ओवर लेकर आए तब फरहान स्ट्राइक पर थे।
शुरुआती दो गेंदें डॉट रही। उसके बाद तीसरी गेंद पर फरहान ने बुमराह को छक्का जड़ दिया। ये ऐसा कारनामा था जो टी20 में इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने नहीं किया था। इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बिना कोई छक्का खाए 92 गेंदों का बुमराह का ये सिलसिला टूट गया। बाद में उन्होंने बुमराह के तीसरे ओवर में भी एक छक्का जड़ा।
फरहान टी20 में बुमराह के खिलाफ एक से ज्यादा छक्के जड़ने वाले दुनिया के सिर्फ छठे बल्लेबाज हैं। बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट झटके। भारत की तरफ से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। वह यूएई के खिलाफ पिछले मैच में भी 4 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल गेंदबाज थे। पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल ने 2, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट झटके।
जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा की 13 गेंद में 31 रन की तूफानी पारी, सूर्यकुमार यादव की 37 गेंद में 47 रन की कप्तानी पारी और तिलक वर्मा के 31 रनों की बदौलत 16वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।