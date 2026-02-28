होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने टी-20 विश्व कप की सबसे बड़ी साझेदारी की, बना दिया इतिहास

Feb 28, 2026 09:31 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने इतिहास रच दिया है। इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के पेल्लेकेले में खले जा रहे टी-20 विश्व कप 2026 के पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबले में पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की। 

साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने टी-20 विश्व कप की सबसे बड़ी साझेदारी की, बना दिया इतिहास

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने इतिहास रच दिया है। इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के पेल्लेकेले में खले जा रहे टी-20 विश्व कप 2026 के पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबले में पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की। पाकिस्तान बल्लेबाजों ने ऐसा कारनामा कर दिया जो दुनिया की किसी और बैटिंग जोड़ी नहीं कर सकी थी।

साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पहले विकेट के लिए 176 रनों की साझेदारी के साथ टी-20 विश्व कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना दिया है। आज तक टी-20 विश्व कप के इतिहास में इससे बड़ी साझेदारी नहीं बनी है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े। इसमें साहिबजादा फरहान ने 89 और फखर जमान ने 84 रनों की भागीदारी निभाई। 176 के योग पर जमान 84 रन बनाकर खेल रहे थे तभी उन्हें दुश्मंथा चमीरा ने अपना शिकार बनाया वरना यह साझेदारी और भी लंबी हो सकती थी। आउट होने से पहले साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में 100 रन बनाए और एक ही विश्व कप संस्करण में दो शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए।

टी20 विश्व कप में सर्वोच्च साझेदारियां (किसी भी विकेट के लिए)

176 - साहिबजादा फरहान और फखर जमान (पाकिस्तान) बनाम श्रीलंका, पल्लेकेले, 2026*

175* - टिम सीफर्ट और फिन एलन (न्यूजीलैंड) बनाम यूएई, चेन्नई, 2026

170* - जोस बटलर और एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) बनाम भारत, एडिलेड, 2022

168 - क्विंटन डी कॉक और रिले रॉसौ (दक्षिण अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, सिडनी, 2022

166 - महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा (श्रीलंका) बनाम वेस्ट इंडीज, बारबाडोस, 2010

154 - इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) बनाम युगांडा जॉर्जिया, प्रोविडेंस, 2024

ये भी पढ़ें:साहिबजादा फरहान ने तोड़ा विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड, बने एक WC एडिशन…
ये भी पढ़ें:रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर, एक ने तो 6…

टी-20 विश्व कप के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट और फिन एलन के बीच नाबाद 175 रनों की हुई। यह कारनामा भी विश्व कप 2026 में ही हुआ। साल 2022 के विश्व कप में जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के बीच भारत के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर नाबादा 170 रनों की साझेदारी हुई थी जो टी-20 विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है। इस सूची में चौथी साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने साल 2022 में बनाई थी जब श्रीलंका के खिलाफ सिडनी के मैदान पर क्विंटन डिकॉक और राइली रूसो ने 166 रन जोड़े थे।

ये भी पढ़ें:कौन हैं आकिब नबी डार, जिन्होंने जीता रणजी ट्रॉफी 2025-26प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड

सूची में महेला जयवर्धने और कुमार संगाकारा का नाम भी है। उन्होंने 2010 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ बारबाडोस में 166 रनों की साझेदारी की थी। इस सूची में लिस्ट में आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, जिन्होंने 2024 के विश्व कप में प्रोविडेंस के मैदान पर 154 रनों की साझेदारी बनाई थी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।