सदगोपन रमेश ने हर्षित राणा की चोट पर पूछे कड़े सवाल, कहा- बिना फिटनेस टेस्ट एंट्री कैसे मिली?
भारत के पूर्व क्रिकेटर सदगोपन रमेश का मानना है कि हर्षित राणा पूरी तरह फिट नहीं थे। क्योंकि अगर खिलाड़ी घुटने की सर्जरी से पूरी तरह नहीं उबरते हैं, तो यह आगे चलकर हैमस्ट्रिंग की चोट का कारण बनता है। इसके बावजूद उन्हें बिना फिटनेस टेस्ट पास किए टीम में एंट्री दी गई।
तेज गेंदबाज हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम दो मैचों से बाहर हो गए हैं। बोर्ड ने बताया कि दोनों खिलाड़ी ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। हर्षित हाल ही में घुटने की सर्जरी के बाद फिट होने के बाद भारतीय टीम से जुड़े थे। हालांकि तेज गेंदबाज के टीम से बाहर होने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदगोपन रमेश ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर हर्षित पूरी तरह फिट नहीं थे तो उन्हें टीम में जगह कैसे मिल गई। उन्होंने ये भी कहा है कि अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग पैमाने अपनाए जा रहे हैं
हर्षित पूरी तरह फिट नहीं थे
पूर्व भारतीय क्रिकेटर रमेश ने अपने यूट्यब चैनल पर कहा, ''हर्षित राणा को सर्जरी के बाद बिना फिटनेस साबित किए भारतीय टीम में जगह कैसे मिली गई? अगर आप घुटने की सर्जरी से पूरी तरह नहीं उबरे हैं, तो यह आगे चलकर हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप्स (जांघ) की चोट का कारण बनता है। यह स्पष्ट है कि वह 100 प्रतिशत फिटनेस के साथ भारतीय टीम में वापस नहीं आए थे। यह अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाए जाने का सबूत है। भारत तभी दोबारा अच्छे परिणाम दे पाएगा जब वे इस समस्या को सुधारेंगे।''
उन्होंने आगे कहा, ''उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिया गया और चोट लगने से पहले ही टीम की घोषणा कर दी गई थी। इससे साफ संकेत मिलता है कि वे जानते थे कि वह लगातार दो सीरीज नहीं खेल पाएंगे। यह हर्षित राणा की क्षमता के बारे में नहीं है। भारत को मजबूरी में उसे (सुंदर) खिलाना पड़ा, ये जानते हुए कि इंग्लैंड के पास दो ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती चोटिल थे। ये भी साफ हो गया कि भारत रवि बिश्नोई पर विश्वास नहीं करता।''
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, '' हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनकी जांच की है और उन्हें चौथे और पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर कर दिया है। ‘’ भारत ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए वरुण और हर्षित की जगह वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है। भारत इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय हार चुका है जबकि पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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