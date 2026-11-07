मोहम्मद शमी को जाते देखकर दुख हुआ, टेस्ट रिटायरमेंट के बाद बोले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच
मोहम्मद शमी के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद भारतीय टीम मैंनेजमेंट से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच से पहले टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि शमी को जाते हुआ देखना दुखद है। उनके जाने का दुख हुआ। हालांकि, उन्होंने एक खुशी भी जताई।
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने शुक्रवार, 6 नवंबर को रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान यह कहते हुए किया कि सफेद जर्सी से विदा ले रहे हैं उसकी यादों से नहीं। इस भारतीय तेज गेंदबाज के टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद मौजूदा नेशनल टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने शमी के साथ बिताए अपने पलों को याद करते हुए खुद को सौभाग्यशाली माना। साथ ही कहा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट से विदा लेते देखना एक दुख भरा दिन है।
वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच से मोहम्मद शमी के रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा- "टीम में शमी का होना बहुत अच्छी बात थी। वह एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी हैं और टीम में उनके जैसा इंसान होना काफी मायने रखता है। जब मैं टीम से जुड़ा, तो मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे उनके साथ ड्रेसिंग रूम में भारतीय भाषा बोलने का मौका मिला। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्हें जाते हुए देखना एक दुख की बात है। मुझे दुख हुआ। लेकिन हां, वह अभी भी घरेलू क्रिकेट में काफी ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करते देखना वाकई बहुत अच्छा लगता है।
ऐसा रहा मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर
मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर 1990 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे मौजूदा समय में 36 साल के हैं। शमी दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदों की सीम मोमेट्स शानदार होते हैं। इस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू साल 2013 में कोलकाता के ऐतिहासिक इडेन गार्डंस के मैदान से किया था। मोहम्मद शमी ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच साल 2023 में ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। यह कोई मामूली मैच नहीं था, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था।
शमी के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए कुल 64 टेस्ट मैच खेले जिसकी 122 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 27.71 की औसत और 50.28 की गेंदबाजी स्ट्राइक रेट के साथ कुल 229 विकेट हासिल किए। 56 रन देकर 6 विकेट हासिल करना उनका सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। उन्होंने अपने करियर में 6 बार पांच विकेट हॉल और 12 चार विकेट हॉल लिए। मोहम्मद शमी ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते हुए टेस्ट क्रिकेट में दो अर्धशतक जड़े। टेस्ट में पावर हिटिंग भी उन्होंने की और 25 छक्के और 83 चौके जड़े।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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