बंद करो इसको, ये अब तक की सबसे खराब टेक्नॉलजी; स्निकोमीटर पर भड़के मिचेल स्टार्क

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी स्निकोमीटर में गड़बड़ी की आलोचना कर रहे हैं। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने स्निकोमीटर को 'अब तक की सबसे खराब तकनीक' करार दिया है कहा कहा है कि इसे हटा दिया जाना चाहिए।

मौजूदा एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के दौरान स्निकोमीटर की गड़बड़ी का मुद्दा शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी आउट हो चुके थे लेकिन स्निकोमीटर ने गलती की और डीआरएस के दौरान स्पाइक उस समय दिखाया जब गेंद अभी बल्ले की ओर से गुजरी ही नहीं थी। कैरी उसके बाद शतक बनाकर आउट होते हैं. स्निकोमीटर ऑपरेट करने वाली कंपनी ने गलती मानते हुए माफी मांग ली है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इस गड़बड़ी पर नाराजगी तो जताई ही थी, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी स्निकोमीटर में गड़बड़ी की आलोचना कर रहे हैं। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने स्निकोमीटर को 'अब तक की सबसे खराब तकनीक' करार दिया है।

स्निकोमीटर विवाद पर मिचेल स्टार्क ने कहा, 'स्निको को बर्खास्त करने की जरूरत है। ये अब तक की सबसे खराब टेक्नॉलजी है।'

स्निकोमीटर पर हंगामा तब मचा जब एडिलेड में खेले जा रहे एशेज टेस्ट के पहले दिन बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी 72 रन के निजी स्कोर पर नॉट आउट दिए गए थे। गेंद उनके बल्ले को छूती हुई विकेटकीपर के हाथों में समा गई थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की लेकिन मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया।

अंग्रेज टीम ने रीव्यू लिया और इस दौरान स्निकोमीटर की गड़बड़ी ने कैरी को बचा लिया। रीप्ले में स्पाइक साफ दिखी लेकिन बल्ले से गेंद के टकराने से पहले ही दिख गई। इस पर थर्ड अंपायर क्रिस गॉफनी ने कहा कि क्लियर गैप दिख रहा है और गेंद-बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है। एलेक्स कैरी आउट होकर भी नॉट आउट करार दिए गए। उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और एशेज का अपना पहला शतक जड़ दिया।