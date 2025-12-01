Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sachin vs Kohli Which records of Sachin Tendulkar has Virat Kohli broken and which ones will he not be able to touch
सचिन तेंदुलकर के किन रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर चुके हैं विराट कोहली और किन्हें छू भी नहीं पाएंगे?

सचिन तेंदुलकर के किन रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर चुके हैं विराट कोहली और किन्हें छू भी नहीं पाएंगे?

संक्षेप:

विराट कोहली ने अब तक सचिन के कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जिन्हें कभी अटूट माना जाता था, लेकिन अब भी मास्टर ब्लास्टर के कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो विराट कोहली की पहुंच से दूर ही नहीं, बहुत दूर हैं। टेस्ट से संन्यास ले चुके कोहली तो इस फॉर्मेट में सचिन से बहुत ही पीछे हैं।

Mon, 1 Dec 2025 10:09 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

विराट कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए ओडीआई में महान सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 120 गेंदों में 135 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान 11 चौके और 7 छक्के भी जड़े। मैच को भारत ने 17 रन से जीता। विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल में यह 52वां शतक था। कोहली ने अब तक सचिन के कई ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ा है जिन्हें कभी अटूट माना जाता था, लेकिन अब भी मास्टर ब्लास्टर के कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो विराट कोहली की पहुंच से बहुत दूर हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सचिन vs विराट: कोहली कहां तेंदुलकर से आगे?

ओडीआई में विराट कोहली महान सचिन तेंदुलकर को कई मामलों में पीछे छोड़ चुके हैं। लेटेस्ट रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक के रिकॉर्ड का है। विराट कोहली के ओडीआई में 52 शतक हो चुके हैं जो किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जिन्होंने टेस्ट में 51 शतक जड़े थे।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में विराट कोहली पहले ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ चुके थे। वह ओडीआई में शतकों का अर्धशतक पूरा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम ओडीआई में 49 शतक थे और कोहली के नाम 52 हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें:सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? सुनील गावस्कर ने बता दिया ODI का महानतम खिलाड़ी

वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक के मामले में भी चेज मास्टर विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है। उन्होंने ओडीआई में चेज करते हुए 28 शतक जड़े हैं। इस मामले में रोहित शर्मा के साथ सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। दोनों ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 17-17 शतक जड़े हैं। ऐसे 12 शतकों के साथ क्रिस गेल चौथे नंबर पर हैं।

ओडीआई में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा 50+ पारियों के मामले में भी विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उन्होंने वनडे में चेज करते हुए 70 बार 50+ की पारी खेली है। दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने ओडीआई में चेज करते हुए 69 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। 55 फिफ्टी प्लस पारियों के साथ रोहित शर्मा तीसरे और 50 फिफ्टी प्लस पारियों के साथ जैक्स कैलिस चौथे नंबर पर हैं।

वनडे इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते गए मैचों में सबसे ज्यादा रन के मामले में भी विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते गए मैचों में 6072 रन बनाए हैं। 5490 रन के साथ सचिन तेंदुलकर दूसरे, 4701 रन के साथ रोहित शर्मा तीसरे और 4186 रन के साथ रिकी पोंटिंग चौथे नंबर पर हैं।

ये भी पढ़ें:कोहली की रोहित, रूट किसी से तुलना नहीं...इस रिकॉर्ड के आगे फीके पड़ जाते हैं सब

ओडीआई में घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर के मामले में भी विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। भारत में खेले गए ओडीआई में कोहली ने 59वीं बार 50+ का स्कोर बनाया है। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। सचिन ने घर में ओडीआई में 58 बार 50+ स्कोर बनाया था। तीसरे नंबर पर जैक्स कैलिस हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ओडीआई में 46 बार 50+ का स्कोर किया था।

सचिन के वे रिकॉर्ड जिन्हें नहीं तोड़ पाएंगे कोहली

सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें विराट कोहली नहीं तोड़ पाएंगे। सचिन तेंदुलकर के नाम 100 इंटरनेशनल शतक हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली के नाम 79 शतक ही हैं। सचिन तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय रनों की संख्या 34,357 है जबकि विराट कोहली के अभी 28000 रन भी पूरे नहीं हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 18,426 रन हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली के 14390 रन ही हैं। यहां भी वह सचिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे।

ये भी पढ़ें:कोहली ने जीता 70वां POTM अवॉर्ड, आने लगी सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने की आहट

टेस्ट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतक हैं। विराट कोहली के सिर्फ 30 टेस्ट शतक हैं और वह इस फॉर्मेट से संन्यास भी ले चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा 15921 रन हैं जबकि कोहली ने नाम टेस्ट में सिर्फ 9230 रन हैं। वैसे तेंदुलकर का टेस्ट में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड खतरे में हैं। इंग्लैंड के जो रूट दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने टेस्ट में अब तक 13551 रन बना लिए हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Virat Kohli Sachin Tendulkar
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |