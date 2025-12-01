सचिन तेंदुलकर के किन रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर चुके हैं विराट कोहली और किन्हें छू भी नहीं पाएंगे?

संक्षेप: विराट कोहली ने अब तक सचिन के कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जिन्हें कभी अटूट माना जाता था, लेकिन अब भी मास्टर ब्लास्टर के कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो विराट कोहली की पहुंच से दूर ही नहीं, बहुत दूर हैं। टेस्ट से संन्यास ले चुके कोहली तो इस फॉर्मेट में सचिन से बहुत ही पीछे हैं।

विराट कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए ओडीआई में महान सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 120 गेंदों में 135 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान 11 चौके और 7 छक्के भी जड़े। मैच को भारत ने 17 रन से जीता। विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल में यह 52वां शतक था। कोहली ने अब तक सचिन के कई ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ा है जिन्हें कभी अटूट माना जाता था, लेकिन अब भी मास्टर ब्लास्टर के कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो विराट कोहली की पहुंच से बहुत दूर हैं।

सचिन vs विराट: कोहली कहां तेंदुलकर से आगे? ओडीआई में विराट कोहली महान सचिन तेंदुलकर को कई मामलों में पीछे छोड़ चुके हैं। लेटेस्ट रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक के रिकॉर्ड का है। विराट कोहली के ओडीआई में 52 शतक हो चुके हैं जो किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जिन्होंने टेस्ट में 51 शतक जड़े थे।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में विराट कोहली पहले ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ चुके थे। वह ओडीआई में शतकों का अर्धशतक पूरा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम ओडीआई में 49 शतक थे और कोहली के नाम 52 हो चुके हैं।

वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक के मामले में भी चेज मास्टर विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है। उन्होंने ओडीआई में चेज करते हुए 28 शतक जड़े हैं। इस मामले में रोहित शर्मा के साथ सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। दोनों ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 17-17 शतक जड़े हैं। ऐसे 12 शतकों के साथ क्रिस गेल चौथे नंबर पर हैं।

ओडीआई में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा 50+ पारियों के मामले में भी विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उन्होंने वनडे में चेज करते हुए 70 बार 50+ की पारी खेली है। दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने ओडीआई में चेज करते हुए 69 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। 55 फिफ्टी प्लस पारियों के साथ रोहित शर्मा तीसरे और 50 फिफ्टी प्लस पारियों के साथ जैक्स कैलिस चौथे नंबर पर हैं।

वनडे इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते गए मैचों में सबसे ज्यादा रन के मामले में भी विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते गए मैचों में 6072 रन बनाए हैं। 5490 रन के साथ सचिन तेंदुलकर दूसरे, 4701 रन के साथ रोहित शर्मा तीसरे और 4186 रन के साथ रिकी पोंटिंग चौथे नंबर पर हैं।

ओडीआई में घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर के मामले में भी विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। भारत में खेले गए ओडीआई में कोहली ने 59वीं बार 50+ का स्कोर बनाया है। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। सचिन ने घर में ओडीआई में 58 बार 50+ स्कोर बनाया था। तीसरे नंबर पर जैक्स कैलिस हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ओडीआई में 46 बार 50+ का स्कोर किया था।

सचिन के वे रिकॉर्ड जिन्हें नहीं तोड़ पाएंगे कोहली सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें विराट कोहली नहीं तोड़ पाएंगे। सचिन तेंदुलकर के नाम 100 इंटरनेशनल शतक हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली के नाम 79 शतक ही हैं। सचिन तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय रनों की संख्या 34,357 है जबकि विराट कोहली के अभी 28000 रन भी पूरे नहीं हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 18,426 रन हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली के 14390 रन ही हैं। यहां भी वह सचिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे।