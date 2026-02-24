होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
जब 'क्रिकेट के भगवान' के सामने विलेन बन गया था अंपायर, स्टीव बकनर ने कबूल किए अपने 'अपराध'

Feb 24, 2026 09:30 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जब 'क्रिकेट के भगवान' यानी सचिन तेंदुलकर के सामने एक अंपायर विलेन बन गया था। 5 दिन के भीतर दो बार गलत तरीके से सचिन को स्टीव बकनर ने आउट दे दिया था। अब उन्होंने अपने अपराध कबूल किए हैं और इसे मानवीय भूल बताया है। 

हर एक पुराना क्रिकेट फैन सचिन तेंदुलकर का फैन जरूर होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आप स्टीव बकनर का नाम जानते ही होंगे, जो कि एक अंपायर थे। स्टीव बकनर के कई फैसले सचिन तेंदुलकर के खिलाफ गए थे। उस समय डीआरएस यानी डिसिजन रिव्यू सिस्टम नहीं होता था तो उन फैसलों को बदला नहीं जा सकता था। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने हर बार सिर झुकाकर अंपायर के फैसलों को स्वीकार किया और अपनी मर्यादा में रहे। हालांकि, फैंस ने स्टीव बकनर को कभी इसके लिए माफ नहीं किया। उन पर बेईमान अंपायर तक का ठप्पा लगा दिया गया। अब अंपायर स्टीव बकनर ने अपने उन अपराधों को कबूल किया है, जो उन्होंने अंपायर के तौर पर किए और इन्हें एक मानवीय भूल बताया है।

हाल ही में स्टीव बकनर ने डब्ल्यूआईसीयूए को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से दो घटनाओं का जिक्र किया, जिन्होंने न केवल मैच का रुख बदला, बल्कि सचिन के प्रशंसकों के मन में बकनर के प्रति एक कड़वाहट पैदा कर दी। एक है ब्रिस्बेन टेस्ट 2003, जबकि दूसरा वाकया है सिडनी में 2005 का। सचिन के खिलाफ दिए गए उन फैसलों का मलाल आज भी स्टीव बकनर को है।

2003 ब्रिस्बेन टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान पर जेसन गिलेस्पी की एक गेंद पर बकनर ने सचिन को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया था। रिप्ले में साफ दिखा रहा था कि गेंद स्टंप्स के काफी ऊपर से जा रही थी। सचिन हैरान थे, लेकिन उन्होंने एक मर्यादित क्रिकेटर होने का उचित उदाहरण पेश किया और वे क्रीज छोड़कर चले गए। सिडनी 2005 में अब्दुल रज्जाक की गेंद पर बकनर ने सचिन को कैच आउट दिया, जबकि गेंद उनके बल्ले से बहुत दूर थी।

इस पर बकनर ने कहा, “मुझसे दो बड़ी गलतियां हुईं। पहली गलती तब हुई जब गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी और दूसरी तब जब गेंद बल्ले को नहीं छुई थी। ऑस्ट्रेलिया में सचिन के खिलाफ वो फैसला देना मेरे करियर की उन यादों में से है, जिसे मैं सुधारना चाहता हूं।" बकनर ने यह भी स्वीकार किया कि जब आप इतने बड़े खिलाड़ी के खिलाफ गलत फैसला देते हैं, तो वह आपके दिमाग में घर कर जाता है।

स्टीव बकनर का यह पश्चाताप भले ही इतिहास को नहीं बदल सकता और न ही सचिन तेंदुलकर के खाते में वो रन जोड़े जा सकते हैं, जो वे बना नहीं पाए, लेकिन यह खेल की गरिमा, सचिन की महानता को दर्शाता है। एक महान अंपायर दशकों बाद अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, ये भी बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर अपने करियर में कई बार गलत फैसलों का शिकार हुए थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


