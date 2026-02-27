होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
टीम इंडिया की हैरतअंगेज बैटिंग देख सचिन तेंदुलकर भी हैरान, बोले- 256 रनों ने…

Feb 27, 2026 06:44 am IST
सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की धमाकेदार बैटिंग की तारीफ की है। उनका कहना है कि मस्ट विन गेम ही टेंपरामेंट का पता चलता है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था।

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदने के बाद भारतीय टीम की हर जगह तारीफ हो रही है। साउथ अफ्रीका से सुपर-8 का पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर थी, मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन कर भारत ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। इस दौरान अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक जड़े। भारत की इस तूफानी बल्लेबाजी को देख ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाए।

सचिन तेंदुलकर ने X पर लिखा, “मस्ट विन गेम्स से ही टेंपरामेंट का पता चलता है। 256 रनों ने खूब बताया। इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल, और जो बात सबसे अलग थी वह थी आज पूरे गेम में इंटेंट। बहुत बढ़िया खेला इंडिया, इसी रिदम को अगले गेम में भी जारी रखो।जिम्बाब्वे को भी शानदार टूर्नामेंट के लिए बधाई!”

257 रनों के विशाल टोटल का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 ही रन बना पाई। भारत ने इस मैच को 72 रनों से जीता। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह चमके, जिन्होंने 3 विकेट लिए।

वहीं जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 97 रनों की नाबाद पारी खेली, हालांकि वह टीम को नहीं जीता पाए। ब्रायन बेनेट का यह टी20 वर्ल्ड कप शानदार रहा। वह 277 रनों के साथ टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

हार्दिक पांड्या को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। बैटिंग में उन्होंने 23 गेंदों पर 2 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 50 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट तो नहीं मिला, मगर किफायती गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 3 ओवर में मात्र 21 रन खर्च किए।

